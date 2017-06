Mutinerie à Bouaké en Côte d’Ivoire: Une partie des armes emportées « récupérée » selon le Procureur

Une partie des armes emportées par des militaires en mai à Bouaké (Centre ivoirien) au domicile de Souleymane Kamaraté dit « Soul to Soul », le directeur de protocole du président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, « a été récupérée », a indiqué mercredi le procureur de la République Richard Adou, lors d’une conférence de presse.



« Une partie a été récupérée » et « une autre est encore dans la nature. C’est ce que nous nous attelons à rechercher », a indiqué M. Adou.



Le 15 mai, des militaires ont emporté une « quantité importante » d’armes de guerre neuves » qui étaient entreposées dans une villa appartenant à M. Kamaraté », à Bouaké, le fief de l’ex-rébellion, lors de la mutinerie du 12 au 16 du même mois.



Il s’agit entre autres de « lance-roquettes, kalachnikovs », a précisé le procureur



Fin mai, le commissaire du gouvernement, Ange Kessy, avait invité les militaires ayant emporté ces armes, à les « déposer » avant le 31 mai sous peine de radiation.



A ce jour, « il y a déjà eu 15 auditions de sept personnes » dont des « officiers supérieurs » et M. Kamagaté, dans le cadre d’une enquête, a expliqué le procureur, ajoutant que les « auditions se poursuivent ».



« Il est important de savoir ce qui s’est passé. Aller au fond des choses ne veut pas dire procéder immédiatement à des arrestations, nous ne voulons pas nous précipiter », a-t-il ajouté.



Souleymane Kamaraté, a été auditionné plusieurs fois à la brigade de recherche de la gendarmerie d’Abidjan pour cette affaire.



Le 7 juin, le gouvernement a annoncé l’arrivée à Abidjan d’une mission d’experts de l’ONU pour appuyer la justice ivoirienne dans cette enquête.



Selon Richard Adou, une « réquisition » a été adressée aux agents enquêteurs « aux fins de perquisitions sur l’ensemble du territoire ».



