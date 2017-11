Monétique : Visa ouvre un bureau régional à Abidjan

(TIC Mag) – Le géant mondial des moyens de paiement électronique Visa a annoncé l’ouverture à Abidjan en Côte d’Ivoire de son bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. En effet, le groupe a signé depuis le 14 novembre 2017 une Convention avec l’Etat ivoirien en vue de cette implantation. D’après le journal Financial Afrik qui révèle l’information, avec son installation en Côte d’Ivoire, Visa entend renforcer son action et sa collaboration avec les gouvernements, les institutions financières et les acteurs du commerce dans les zones de l’UEMOA et de la CEMAC.



Après Johannesburg, Nairobi, Kigali et Lagos, le bureau d’Abidjan représente la cinquième implantation en Afrique sub-saharienne pour le groupe Visa. D’après Andrew Torre, le directeur Afrique subsaharienne du groupe cité par Financial Afrik, l’objectif derrière ces implantations est de « mettre à disposition de la région les avantages de paiements électroniques innovants, incluant entre autres notre expertise en sécurité, en mobilité et notre capacité en services-conseils. Ce qui favorisera l’efficacité et la transparence économiques» au niveau des Etats.