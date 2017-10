Mondial U17 : Qui succédera au Nigeria ?

Si tout le continent aura les yeux rivés sur les éliminatoires du Mondial 2018 ce week-end, une autre compétition va pourtant ouvrir ses portes au même moment. En effet, la Coupe du monde 2017 des moins de 17 ans débute ce vendredi en Inde. Sans le Nigeria, double tenant du titre et qui remet sa couronne en jeu, mais avec le Mali, double champion d’Afrique en titre et finaliste de la précédente édition, ainsi que le Ghana, la Guinée et le Niger. Cette compétition étant probablement celle qui réussit le mieux à l’Afrique, les représentants du continent auront une certaine pression.



Le plus attendu sera évidemment le Mali qui a hérité d’un groupe B à sa portée avec le Paraguay, la Nouvelle-Zélande et l’Iran, trois nations pas forcément habituées à briller dans cette catégorie. "Nous voulons honorer le continent africain et le Mali lors de la Coupe du Monde U-17", a annoncé le sélectionneur Jonas Komla.



Baptême du feu pour le Niger



Sacré à deux reprises, le Ghana, vice-champion d’Afrique, s’imposerait presque lui aussi comme un favori naturel. A ceci près que les Black Starlets n’avaient plus mis les pieds dans la compétition depuis 10 ans. Et avec le pays hôte indien, les Etats-Unis et la Colombie, leur groupe s’annonce ouvert mais quelque peu relevé.



Dans la poule C, le coup paraît jouable pour la Guinée qui devra tout de même se coltiner l’Iran, l’Allemagne et le Costa Rica. Mais le Syli cadet peut compter sur Djibril Fandjé Touré, sacré meilleur buteur de la CAN U17 (6 réalisations). Pour ses grands débuts dans la compétition, le Niger , Petit Poucet, n’a en revanche vraiment pas été gâté et il se coltinera la Corée du Nord, le Brésil (trois fois vainqueur) et l’Espagne (trois fois finaliste) ! Mais le format de la compétition (les quatre meilleurs 3es sur l’ensemble des 6 groupes accèdent aux 8es de finale) laisse de l’espoir à toutes les équipes en lice.



- Tous les groupes :



Groupe A



Inde, Etats-Unis, Colombie, Ghana



Groupe B



Paraguay, Mali, Nouvelle-Zélande, Turquie



Groupe C



Iran, Guinée, Allemagne, Costa Rica



Groupe D



RDP Corée, Niger, Brésil, Espagne



Groupe E



Honduras, Japon, Nouvelle-Calédonie, France



Groupe F



Irak, Mexique, Chili, Angleterre



- Le programme de la 1ère journée pour les sélections africaines (horaires en temps universel) :



Vendredi 6 octobre



11h30, Colombie-Ghana (Groupe A)

14h30, Paraguay-Mali (Groupe B)



Samedi 7 octobre



14h30, Iran-Guinée (Groupe C)

14h30, Corée du Nord-Niger (Groupe D)



Afrik-foot.com