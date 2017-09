``Mon chéri s`habille trop mal``

Anne-Marie, ils sont nombreux hommes-femmes à manquer de goût ou à ne pas s'intéressent à la mode, ils préfèrent leur confort. D'autres diront que si vous l'aimez, vous devez le prendre comme ça. Certains diront qu'il devait faire des efforts pour vous faire plais. Pour éviter les problèmes avec chouchou, il faut simplement changer ses habitudes vestimentaires avec tact, sans qu'il se rend compte.



Faites attention car ici on parle aussi de son égo. Offrez lui en cadeaux les vêtements, les accessoires, le style mais sans pour autant oubliez ses préférences. Par exemple, s'il aime les chemises, offrez les lui. Lorsqu'il les porte complimentez le pour qu'il apprécie ce changement, ce nouveau look. Sortez et demandez qu'il mette un truc qui ira avec votre vêtement à vous, un style à vous deux et c'est tendance aussi. De temps en autres faites des rangements chez lui, poussez-le à se débarrasser de ses vieux vêtements. Petit à petit le changement se fera et n'oubliez pas de l'aimez et de lui montrer que vous l'aimez même sans style.