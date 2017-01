Mobilisation en faveur de la libération du Président de Laurent Gbagbo.

Dans le cadre de la tournée de mobilisation, d’information et de sensibilisation,surtout désintoxication initiée par la direction du CODESCI à travers sa structure la Ronde Interminable poursuit son périple à travers la France.

la secrétaire générale, l'infatigable combattante Madame Christine Zékou accompagnée d’une forte délégation ont mis le cap sur la ville de Paris, le mercredi 05 janvier 2017 de 14 à 20h à Paris Châtelet 75004.Plus précisément à la place Joachim du Bellay. Objectif exhorter les citoyens épris de justice ,de paix ,démocrates ,panafricanistes à une mobilisation exceptionnelle, en vue d'exiger la libération du Président Laurent Gbagbo et du Ministre Charles Blé Goudé,injustement incarcérés à la CPI,et de la Première Dame Simone Ehivet Gbagbo et tous les prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles du régime dictatoriale d'Abidjan.



Tout le long de son itinéraire, la camarade secrétaire générale et sa délégation ont mobilisé les démocrates de France à s’approprier le combat de la libération du Président Laurent Gbagbo et l'instauration d'une vraie démocratie en côte d'ivoire.



« Le Président Laurent Gbagbo est détenu arbitrairement à la CPI pour des raisons purement politiques. C’est la vision politique du Président Laurent Gbagbo qui est la cause de sa détention et nous nous sommes convaincu que ce sont les stratégies politiques, la mobilisation permanente des démocrates sur le terrain, qui seront un facteur déterminant pour sa libération et surtout de la côte d'ivoire ".



poursuivant la camarade secrétaire générale a donné les nouvelles du Président Laurent Gbagbo aux démocrates " Le Président Laurent Gbagbo se porte bien, est serein et très confiant pour sa libération. Parce que vous êtes sans ignorer qu'il est détenu arbitrairement pour des raisons purement politiques. La preuve en que les témoins à charge qui y ont défiler lors des différentes audience n'ont pu prouver sa culpabilité. C'est pourquoi je vous demande de rester sereins et mobilisés ",a déclaré Christine Zékou



Cette journée de mobilisation fut l'occasion de distribution des flyers et autres supports afin de mieux comprendre la gravité