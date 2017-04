Miss BumBum raconte son histoire avec Cristiano Ronaldo

La Brésilienne Erika Canela élue miss plus belles fesses du Brésil en 2016 a fait tourner la tête de la star Cristiano Ronaldo...



Elue miss plus belles fesses du Brésil en novembre 2016, par environ 17 millions de votants, Erika Canela a été approchée par Cristiano Ronaldo.



La vie de star n’est pas si facile. Même quand on veut préserver son intimité, elle finit souventefois par se retrouver sur la place publique.



Cristiano Ronaldo, la star portugaise vient de l’apprendre à ses dépends. Son histoire avec la Brésilienne Erika Canela, élue miss plus belles fesses du Brésil en 2016, a fini pas se retrouver dans The Sun, le tabloïd anglais.



Miss Bumbum affirme avoir été approchée par l’attaquant du Real Madrid, via plusieurs messages : « Rencontrer Cristiano Ronaldo aurait été un rêve qui devient réalité. C’est un homme que j’ai toujours aimé. Je pensais qu’il s’intéressait plus aux mannequins type « Barbie » et je n’aurais jamais imaginé qu’il puisse aimer une Brésilienne à grosses fesses comme moi », dit Erika Canela, de passage à Lisbonne pour une émission de télévision.



Et de poursuivre : « C’est lui qui a tout fait. Dans un message sur WhatsApp, il m’a demandé : « Est-ce que tu veux venir chez moi ? Je veux te voir ». Et il s’est arrangé pour qu’on vienne me chercher à mon hôtel », explique la Brésilienne de 24 ans. La suite ?



« Tout semblait bien se dérouler jusqu’à ce que je lui parle depuis la voiture. Il m’a dit qu’il était en retard et qu’il n’aurait qu’un quart d’heure de disponible. Mais je ne suis pas une femme d’une demi-heure, encore moins d’un quart d’heure, alors j’ai raccroché. J’ai eu l’impression d’être traitée comme un objet. De retour au Brésil, j’ai découvert qu’il m’avait bloquée sur WhatsApp », a révélé Erika Canela.