Michelin compte bien rester le maître des pneus

Leader incontesté du marché du pneu depuis de longues années, Michelin doit, forcément, se renouveler pour conserver son trône. Avec l’arrivée des voitures hybrides, des voitures connectées, et même des voitures autonomes, le célèbre « bibindum » compte bien négocier de la meilleure des manières ce nouveau virage dans l’industrie automobile.Depuis quelques années de blocage, les constructeurs automobiles cherchent pertinemment, à rendre leurs voitures intelligentes. Bourrées de capteurs, et de contrôleurs, les automobiles peuvent maintenant être autonomes, comme le témoignent différents tests réalisés depuis plusieurs mois. En ligne de mire de cet immense projet ? Réaliser une voiture totalement connectée, et capable de conduire sans un pilote en cher et en os.Dans ce marché, Michelin ne compte pas perdre son piédestal et s’active pour réaliser des pneus utiles pour ces futures automobiles. Ainsi, l’entreprise français, basée, à Clermont-Ferrand, souhaite se baser sur les imprimantes 3D, et donc l’impression en 3 dimensions, pour réaliser les pneus du futur , capable de contribuer aux performances des voitures autonomes. Le fabricant de pneumatiques a d’ailleurs dévoiler, très récemment, son interprétation de la gomme du futur, à travers une vidéo.Si on ne reste, pour le moment, qu’à la phase de prototype, ces pneus

Michelin , renommé « Concept Vision », devrait également être une gomme increvable, grâce notamment à sa « structure biomimétique ». Cela permet alors de rendre le pneu plus robuste. Pour la création, Michelin ambitionne de construire cette roue à partir de matériaux recyclés et recyclables, et ce même après plusieurs milliers de kilomètres parcourus. Cela aura plutôt l’aspect d’une roue, que d’un pneu par définition. Elle est constitue d’une « structure alvéolaire » qui ressemble à un corail.Concernant la bande de roulement, un indicateur pour tous les automobilistes, cette dernière pourrait être « rechargée » par une imprimante 3D en cas de défauts ou d’usure. La réparation pourrait se faire en l’espace de quelques minutes grâce à la vulcanisation à froid, qui permet de rendre le matériau élastique.Évidemment, avec l’arrivée des technologies dans les gommes, Michelin annonce que la roue sera connectée au véhicule pour donner des comptes-rendus, des informations sur l’état du pneu, et annoncera également la nécessité ou non de changer la bande de roulement. C’est à Montréal, en juin dernier, que Michelin a dévoilé devant une salle combe, lors du forum MovinOn, son prototype, qui a fait saliver plus d’un expert.