Mesdames avant de coucher avec un homme marié, lisez ceci…

Mesdames s’il vous plait abstenez vous de coucher et de sortir avec les hommes mariés et avant de songer à vous offrir à un homme marié, lisez ce qui suit…



1. La seule chose qu’un homme marié veut c’est le sexe. Il vient et retourne à la maison pour sa femme.

2. Un homme marié ne va jamais quitter sa femme pour vous même s’il vous dit le contraire.

3. Vous n’êtes probablement pas la seule avec qui il couche à part sa femme. Il en a surement d’autres ‘bureaux’ qu’il entretient.

4. Après vous avoir couché dans son lit, il s’en ira à la conquête d’une autre.

5. Un homme marié ne vous doit rien. Même pas le mariage. Il est là juste pour votre corps.

6. Tomber enceinte dans le but de le piéger… Eh bien ses enfants légitimes sont à la maison avec sa femme, alors pensez-y!

7. Son argent et les propriétés sont les siennes et sa femme, vous ne gagnez pratiquement rien. Juste des choses éphémères.

8. Vous ne ferez jamais partie de son avenir.

9- Vous dormirez la plupart du temps seule et vous vous réveillerez toute seule dans votre lit

10. Il y a certainement un gars là-bas qui est follement amoureux de vous et veut vous faire sa « seule et unique femme » ….



Alors vous voyez, vouloir suivre un homme marié est pratiquement une perte de temps et d’énergie. Concentrez vous plutôt à trouver votre propre équilibre en ne dépendant de personne et trouvez vous un homme qui vous conduira à l’autel, vous mettra la bague au doigt et plus tard avoir des enfants légitimes qui bénéficieront de l’amour de leurs deux parents dans un même foyer.