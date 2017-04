Mesdames attention! Voici ce que le maquillage lourd peut causer à votre santé

Ces dernières années, le maquillage a pris une place considérable dans le domaine de la beauté, chez les Femmes…Et même chez certains hommes aussi! Mais, quand il est utilisé abusivement, ce qu’on appelle familièrement le maquillage lourd, il peut nuire à votre santé.



Une dermatologue nigériane, Mme Ayopo Adeyemi, a mis en garde les femmes contre l’utilisation de maquillage lourd, arguant qu’il cause des préjudices à la santé de la peau.



Lundi dernier, Adeyemi a déclaré à l’agence de presse du Nigéria (NAN), basée à Lagos au Nigeria, que l’utilisation de ce type de maquillage, pourrait entraîner une irritation de la peau, des allergies et même un cancer de la peau. Sans oublier de préciser, que le maquillage excessif était généralement utilisé par les femmes pour couvrir les problèmes de peau comme les boutons, les allergies, les plaques, les cicatrices, les cernes, les furoncles et les rides.



L’experte en dermatologie, a cependant prévenu que cela pourrait aggraver les problèmes, si des soins ne sont pas vite entamés.



Adeyemi, affirme également que les effets néfastes du maquillage ne se limitent pas aux problèmes liés à la peau, mais selon elle, il y a aussi d’autres problèmes de santé.



« Les rouges à lèvres, les bâtons de Kajal et les eyes-shadow, par exemple, contiennent du plomb, des cancérogènes et des neurotoxines qui peuvent affecter négativement le système nerveux, entraînant une hypertension artérielle, des allergies, des anomalies comportementales et même des taux de fécondité réduits », a t-elle expliqué.



Poursuivant, ses explications, l’experte révèle que certains conservateurs chimiques utilisés dans de nombreux produits cosmétiques sont dangereux.



« Utiliser trop de produits sur votre peau finira par aggraver les rides, les lignes et les taches que vous essayez de dissimuler et finalement vous aurez l’impression d’être plus âgées plus que vous ne l’êtes », a t-elle ajouté.



La dermatologue a déclaré qu’il était impératif que les amateurs de maquillage se livrent à un régime de nettoyage approprié pour éliminer toutes les traces de produits chimiques de leur peau.



« Il y a beaucoup de démaquillants, de nettoyants et de gommages disponibles sur le marché, chacune peut en choisir un. »



Elle a recommandé aux femmes d’utiliser des traitements faciaux naturels, en utilisant le concombre, les tomates, le miel, les œufs au lieu d’utiliser des produits dangereux.