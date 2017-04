Menace de grève: Les personnels pénitentiaires en Côte-d’Ivoire réclament un statut « paramilitaire »

Le Syndicat national des personnels de l’administration pénitentiaire de Côte d’Ivoire grogne et menace. Selon des informations en notre possession, les gardes pénitentiaires ne sont pas contents de leur ministre de tutelle qui ne semble pas faire face pour l’heure à leurs revendications.



Notamment l’application de la Loi pénitentiaire, du statut particulier des personnels pénitentiaires, le relèvement du taux de bail, la revalorisation des indemnités de risque et sujétion, le renforcement de capacité des personnels pénitentiaires par la formation continue, et l’équipement des établissements pénitentiaires.



«Jusque-là les gardes pénitentiaires n’ont pas de statut clair qui réglemente le port de la tenue, les galons », explique un membre du syndicat.



En attendant la prise en compte de leurs revendications par les autorités, les gardes pénitentiaires semblent partagés face à la conduite à tenir.



Certains menacent de rentrer en grève, tandis que d’autres veulent donner une nouvelle chance aux négociations entamées depuis quelques jours avec les autorités.



«Nous demandons le statut paramilitaire à l’image des Eaux et forêts, des douanes, des affaires maritimes. Nous voulons faire comprendre aux autorités nos problèmes», précise toujours ce membre.



Le Syndicat déplore le fait que leurs revendications ne soient pas prises en compte alors qu’il y a eu une rencontre avec son ministre de tutelle, le 7 février 2017. Le ministre avait promis les satisfaire.



Koaci, Abidjan