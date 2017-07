Mauvaise nouvelle pour ceux qui se rasent les poils pubiens

L’épilation est aujourd’hui source de nombreuses controverses, c’est pourquoi plusieurs femmes se trouvent perdues dans le fait de s’épiler ou ne pas s’épiler. Certaines personnes affirment que les poils les protègent des maladies mais d’autres préfèrent s’épiler pour des raisons esthétiques. Lisez cet article pour bien comprendre.



Voici les 7 bonnes raisons pour ne pas s’épiler les poils pubiens :



Les poils du pubis apparaissent dans la période de puberté et contrairement aux croyances ils ne sont responsables de l’accumulation des bactéries. Au contraire, ces poils jouent un rôle très important dans la protection de la partie intime.



1 – Les poils pubiens retiennent les phéromones :



Les phéromones sont des substances chimiques sécrétées dans les zones de pilosité, comme le pubis, la vulve et les aisselles. Elles sont secrétées par les glandes sudoripares. Ces substances jouent un rôle important dans l’augmentation du désir sexuel. Les poils pubiens retiennent ces phéromones et augmentent ainsi votre excitation et votre attirance sexuelle.



2 – Les poils régulent la température du corps :



Les poils pubiens servent à maintenir la bonne température dans la zone intime. En cas de température basse, ils peuvent garder la chaleur et éliminer la sueur en cas de hautes températures. De plus, la chaleur du vagin, des lèvres et de la vulve jouent le rôle de barrière pour empêcher les bactéries de pénétrer.



3 – Les poils vous protègent des maladies sexuellement transmissibles :



Les poils du pubis sont très importants dans la protection des parties génitales contre les infections. Une épilation régulière et complète de ces parties peut permettre un accès facile des bactéries. De plus, d’après une étude réalisée auprès de 7 580 participants, les personnes qui se rasent ou s’épilent les poils pubiens au moins 12 fois par an, ainsi que les personnes qui taillent leurs poils pubiens quotidiennement ou une fois par semaine, sont quatre fois plus susceptibles de contracter une maladie sexuellement transmissible que celles qui ne s’épilent pas les poils dans cette zone.



4 – Les poils protègent votre peau :



Pour protéger votre peau des irritations et des inflammations, gardez vos poils. L’épilation et le rasage des poils pubiens enflamment et irritent les follicules pileux et provoquent des blessures ouvertes sur la peau. L’épilation régulière provoque également des brûlures et des poils incarnés douloureux qui peuvent se transformer en kyste sébacé.



5 – L’épilation vous fait perdre du temps :



D’après une étude, les femmes passent en moyenne plus de 2 mois (72 jours) de leurs vies à s’épiler. Alors pourquoi ne pas garder ses poils et gagner ce temps perdu ?



6 – Les poils limitent l’apparition des abcès :



L’épilation des poils pubiens peut causer l’apparition d’abcès et de folliculites sur la zone intime. Les folliculites sont des inflammations superficielles qui apparaissent après l’épilation des poils.



7 – L’épilation des poils cause le Molluscum Contagiosum :



Selon une étude récente, l’épilation des poils pubiens est associée à un risque accru de transmission sexuelle du Molluscum Contagiosum, une infection de la peau qui cause des boutons ou des furoncles. 93% des personnes qui souffraient d’un Molluscum Contagiosum avaient un pubis sans poils, résultat d’un rasage ou d’une épilation. Dix d’entre elles présentaient au minimum un autre problème cutané, comme des verrues ou une infection bactérienne.



santeplusmag