Match RDC-Côte d’Ivoire. DJ Arafat défie les congolais : si vous gagnez, je deviens congolais...

Lançant un pari à ses homologues congolais, Dj Arafat, dans un post sur facebook datant du 17 janvier, engage les hostillités : « Fally Ipupa Officiall, Maitre Gims , Ferre Gola Le Padre Official , Papa Koffi Olomide, la Côte d'Ivoire va vous faire dormir ce vendredi!! Si vous gagnez? Je deviens congolais! Si vous perdez ? Toutes vos stars chanteront pour moi et danseront du dombolo pour la Côte d'Ivoire!

Vous les éléphants la J'ai lancé mon pari hein, ne me rendez pas plat là-bas sinon.. ».



Jusque-là, les musiciens ou les célébrités de la République démocratique du Congo n’ont pas encore répliqué, mais ils ne tarderont pas à dire un mot sur ce défi ouvert de leur collègue ivoirien.



D’ores et déjà, la toile s’enflamme, particulièrement sur le mur cet enfant terrible d’Abidjan, avec des commentaires humoristiques, saugrenus et quelques fois acerbes.



Des réactions ne se sont pas fait attendre !



Plus de 23 000 commentaires et plus de 2 000 partages ont été enregistrés jusqu’à midi du 18 janvier 2017.



Pour Papy Mbamu, les Léopards vont chicoter sans pitié les ivoiriens. « Dj Arafat, les léopards vont dévorer les éléphants. Et moi, j’aurai besoin de leurs ivoires ». Colada Elozia plus virulent indique : « Arafat même si la RDC bat ton pays, ne vient pas ici chez nous s’il vous plait, Youssoupha, Hiro le Coq, Fally, Ferre, Werra, Maitre Gims, Koffi, JB Mpiana et les autres nous suffisent en tout cas ».



Dans certains commentaires, les internautes encouragent Dj Arafat à devenir Congolais. « Bon, comme tu as toujours préféré être Congolais, voici alors l’occasion. Nous allons t’offrir une nationalité congolaise gratuitement sauf que tes frères ivoiriens subiront la chicotte. Bienvenu déjà au pays des Léopards où le ballon est roi, la musique est reine ; les deux sont notre culture. Vive la RDC », a écrit Patrick Bahati PatLove.



Du côté Ivoirien on peut lire : « Avec des Eléphants qui jouent on dirait ils ont mangé abolo 2000, on n’est pas confiant mais on reste Eléphant à jamais. On a bouché oui et on est fier de ça. Jamais 2 sans 25 », a répliqué Tony Krou.



La rencontre entre les Léopards de la RDC et les Eléphants de la Côte d’Ivoire se joue ce vendredi 20 janvier 2017 au stade de la ville d’Oyem à 16 heures.



Les Elephants sont prévenus...



Avec MCN TEAM / mediacongo.net