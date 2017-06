Maroc : Une manifestation de soutien au Rif a eu lieu à Rabat

La manifestation a connu la participation de nombreuses mouvances solidaires avec la contestation au Rif, dont le mouvement islamiste non autorisé mais toléré "Justice et bienfaisance", des partis de gauche et d'extrême gauche, des militants de la cause amazighe et des activistes du "Mouvement 20 février".



Elle a été également marquée par la présence des parents de Nasser Zafzafi et des familles du reste des détenus du Hirak d'Al Hoceïma.



Les manifestants ont investi le centre de Rabat, la capitale marocaine, de la place Bab el-Had jusqu'à la place Bab Rouah. Selon les organisateurs, plus de 30 000 personnes ont participé à ce rassemblement.



Les islamistes du mouvement "Justice et bienfaisance" étaient largement majoritaires dans le cortège. Leurs hommes étaient d'un côté, et leurs femmes de l'autre. Les forces de l'ordre étaient très peu visibles. Leur seule présence était devant les grilles du parlement.



"Vive le peuple", "Liberté, dignité, justice sociale", "Tous unis avec le Hirak du Rif", "Non à la répression", "Libérez les prisonniers" ou encore "Votre corruption commence à puer" ou "Êtes-vous un gouvernement ou un gang", sont quelques-uns des slogans qui ont été proclamés par les manifestants.



Présent sur place, Fathallah Arsalane, le porte-parole du mouvement "Justice et bienfaisance", a déploré "le refus de l'Etat d'apporter des réponses positives aux revendications sociales et économiques de la population rifaine" et réclamé "la libération des détenus et la satisfaction des doléances des habitants d'Al Hoceïma".



Egalement présent, l'écrivain marocain et militant des droits humains Kamal Znidar, a rappelé que "la situation au Rif, et surtout dans la ville d'Al Hoceïma et ses régions, est catastrophique" et a demandé aux autorités marocaines "d'agir avec des investissements réels et pas avec plus de promesses mensongères, de la répression et des arrestations qui risquent de radicaliser cette jeunesse rifaine qui est toujours très attachée au Maroc et la pousser dans les bras des mouvements séparatistes et des groupements terroristes".



Mounir Kejji, un militant de la cause amazighe, a quant-à-lui assuré qu'à ce stade, "les manifestants n'ont qu'un seul et unique objectif : la libération des détenus du mouvement de contestation" et a estimé que "l'approche menée actuellement par l'Etat pour répondre aux demandes de la population rifaine pourrait conduire à des revendications plus radicales".



Les manifestations d'Al Hoceïma ont commencé en octobre 2016 suite à la mort tragique de Mouhcine Fikri, un vendeur de poissons, broyé dans une benne à ordures où il cherchait à récupérer sa marchandise saisie par la police.



La tension dans cette ville et dans une grande partie de la région du Rif s'est accrue ces derniers temps depuis l'arrestation fin mai du chef de file des manifestants, Nasser Zefzafi pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat.