Marion Maréchal-Le Pen va-elle rejoindre son père en Côte-d’Ivoire ?

Marion Maréchal-Le Pen est la petite-fille de l’homme politique français Jean-Marie Le Pen, ancien Président du Front national, et la nièce de la femme politique française Marine Le Pen qui a succédé à Jean-Marie Le Pen à la tête du parti. Cette dernière vient d’échouer aux récentes élections présidentielles françaises.



Marion va quitter ses mandats politiques de députée Front national du Vaucluse et conseillère régionale FN de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Elle se démarque un peu plus nettement des autres membres de sa famille taxée de xénophobe. Le père de Marion, Samuel Maréchal s’est marié à la petite fille de Félix Houphouët Boigny, Cécile.



Marion Le Pen vient s’installer en Côte d’Ivoire pour travailler auprès de son père dans son cabinet de conseil basé à Abidjan.



