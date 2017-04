Marine Le Pen n’aime pas lire: »elle serait incapable de se concentrer sur plus de deux pages »

Marine Le Pen avait joui en 2016, d’une diète médiatique de plusieurs mois. Pendant cette période, la présidente du Front National a affirmé qu’elle lisait des livres. Pourtant, selon ses amis, elle serait incapable de se concentrer sur plus de deux pages.



Si la candidate du FN est la cible privilégiée des médias depuis maintenant plusieurs mois, Marine Le Pen avait décidé en début d’année 2016, de disparaître des radars. Certains la disaient excédée du traitement que lui infligeaient des journalistes et donc, elle avait besoin d’être au calme afin de préparer sereinement la longue et difficile campagne présidentielle qui s’annonçait.



Cependant, Marine a affirmé qu’elle profitait de son temps libre pour rattraper son retard sur ces dernières lectures. Ce qui pour certains n’était pas du tout honnête.



« Elle a fait croire qu’elle lisait des livres alors que, selon ses amis, elle est incapable de se concentrer sur plus de deux pages », écrit ainsi le média Le Point.



Toujours selon Le Point, à défaut de lire des livres, la fille du fondateur du Front National, Jean-Marie Le Pen, a multiplié les réunions avec ses collaborateurs, chez elle, pendant sa retraite médiatique. C’est ainsi que Florian Philippot, son fidèle bras droit, Steeve Briois, autre vice-présidente du FN, ou encore Bruno Bilde, son conseiller spécial, lui ont souvent rendu visite à cette époque.