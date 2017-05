Mangez avant ou après le sport? Voici nos conseils

Avant le sport



Avant votre séance de sport, il faut préparer son corps. Il est donc conseiller d'éviter tout excès et le gras. Trois heures avant le sport pour vous permettre de bien digérer, prenez juste des portions: de féculents, de la pomme de terre, du riz complet...car grâce aux nutriments qu'ils contiennent, ils donnent de l'énergie au sport et le rend plus endurant. Quant aux fruits et légumes, vous pouvez les prendre une avant la séance. Cela permettra au sport de s'hydrater. De l'eau plate ou une tasse de thé peut aussi faire l'affaire.



Après le sport



Lorsqu'on fournit des efforts, il faut recharger ses batteries. Vous avez perdu des calories évitez donc les aliments contenant trop de matières grasses, trop sucrés. Buvez de l'eau, mangez un fruit. Une heure après, vous pouvez manger votre plat. Celui-ci doit contenir des protéines comme des oeufs, du poulet sans la peau car elle contient trop de matière grasse, du poisson... accompagné de légumes.