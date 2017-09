Manger sans gluten fait-il maigrir ?

Au-delà de ses bienfaits sur la santé, le régime sans gluten est-il un moyen efficace pour perdre du poids ? Oui et non. On vous explique pourquoi.



Éliminer le gluten de son alimentation est très à la mode depuis quelques années. D’ailleurs en France, on estime qu’environ 600 000 personnes souffrent de la maladie coeliaque (intolérance au gluten). À la clé, des symptômes vraiment gênants tels que des douleurs abdominales, des diarrhées, des ballonnements, des problèmes d'absorption des nutriments et même parfois des insomnies, des éruptions cutanées, de la fatigue chronique… Pour ces personnes, le régime sans gluten est indispensable, il leur permet littéralement de revivre !



Concrètement, mettre en place ce régime alimentaire revient à éliminer (s’il l’on résume) tous les produits issus du blé : pain, biscottes, brioches et autres, biscuits salés et sucrés, pâtes alimentaires, semoule et boulgour, pizzas et quiches, plats préparés, sauces industrielles, desserts lactés gélifiés et autres plats préparés du commerce… On redécouvre alors d’autres aliments comme le sarrasin, le quinoa, le riz, le millet ou encore les légumes secs (pois chiches, haricots, lentilles). Enfin, cela va sans dire, on troque les préparations industrielles par une cuisine home made. Côté santé, les bienfaits sont indéniables (pour les intolérants bien sûr, mais pour les autres aussi : le confort intestinal est amélioré, on se sent plus léger, moins ballonné, on retrouve notre vitalité).



Des effets variables sur la ligne



Et pour la ligne, quels sont les effets ? Assez variables, en réalité. Commençons par le point positif : manger sans gluten limite au maximum la consommation de produits transformés. Cela permet donc d’éviter toutes les calories superflues et insoupçonnées que peuvent apporter par exemple les biscuits, confiseries, charcuteries, plats préparés... Tous bourrés de sucre et de mauvaises graisses. Par ce biais, il est donc réellement possible de perdre du poids en adoptant le régime sans gluten. Bien sûr, cela doit s'accompagner d'une activité physique régulière, indispensable si l'on souhaite s'affiner.



Mais ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que le régime sans gluten n'a rien de miraculeux dès lors qu'il s'agit des effets sur la silhouette. À la base, c'est un régime santé ! Manger sans gluten ne fera pas disparaître votre gourmandise. Ainsi, rien ne vous empêche de préparer un délicieux gâteau sans gluten et le manger seule ! Et à ce rythme, les poignées d'amour ne vont pas disparaître tout de suite. Autre inconvénient : pour les personnes qui ne sont pas intolérantes et chez qui le gluten ne provoque donc pas de douleurs particulières, le « no glu » (sans gluten) peut s'avérer contraignant au quotidien. Il faut du temps pour faire ses courses, lire les étiquettes, cuisiner... Enfin, les produits sans gluten s'avèrent souvent plus onéreux.



femmeactuelle.fr