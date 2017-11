Malia Obama en couple : L'identité de son boyfriend révélée, "un bon parti"

Fils de Charles Farquharson, directeur général et responsable d'un fonds d'investissement dans le management d'un groupe basé à Londres, le petit ami de Malia Obama a passé l'été dernier en Irlande du Nord, en tant que stagiaire au Centre for Democracy and Peace Building qui a pour mission de faire respecter les valeurs et les principes de la démocratie afin de bâtir un monde de paix.



Malia Obama et Rory Farquharson ont été surpris en flagrant délit de bécotage le 18 novembre dernier à l'occasion d'un match de football opposant l'équipe d'Harvard à celle d'une autre prestigieuse université, Yale. La rencontre s'était déroulée à New Haven, dans le Connecticut. Sur les photos mise en ligne par TMZ, Malia Obama apparaissait également une cigarette à la main, ce qui n'est sans aucun doute pas pour plaire à sa maman, Michelle Obama, qui s'est toujours opposée à ce que son mari fume. L'ancienne First lady ne lui accordait que quelques écarts en situation de stress.



L'identité de Rory Farquharson étant à présent révélée au grand jour, il ne reste plus qu'à savoir si son histoire avec Malia Obama – qui entame sa première année à Harvard après une année sabbatique – sera sérieuse ou non.



purepeople