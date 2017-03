MWC 2017 – Samsung Galaxy Book 10,6" et 12", le retour du 2-en-1

Bien qu'il s'agisse, formellement, de tablettes auxquelles il est possible de greffer un clavier amovible de 1,6 mm d'épaisseur, Samsung préfère parler de ses Galaxy Book comme de véritables ordinateurs. Pour cette cuvée 2017, c'est de nouveau vers Intel que le Coréen s'est tourné, et plus précisément vers sa génération de processeurs mobiles Kaby Lake. Outre leur diagonale, la Galaxy Book 10,6" et la Galaxy Book 12" se distinguent par de nombreux points, bien qu'ils partagent une connexion LTE, un emplacement microSD supportant les cartes jusqu'à 256 Go, la recharge rapide et, surtout, un nouveau stylet S Pen – le même que sur la Galaxy Tab S3 – désormais livré de série alors qu'il fallait débourser 60 € pour s'en munir sur la Galaxy TabPro S.



Du côté de la 10,6", le CPU est un DualCore m3 cadencé à 2,6 GHz. Il est accompagné d'une mémoire vive de 4 Go en LDDR 3 et d'une capacité de stockage pouvant être, au choix, de 64 ou 128 Go, pour faire tourner Windows 10 Home. En France cependant ce sera la version 64 Go qui sera commercialisée. Un seul capteur photo de 5 Mpx est présent, en façade. Étrangement, pour évoquer la batterie, Samsung ne parle pas en mAh mais en Wh : ici, ce sera donc 30,4 Wh. Un seul connecteur USB 3.1 Typ-C sera présent. La Samsung Galaxy Book 10,6" et son écran Super Amoled mesurera 8,9 mm d'épaisseur pour un poids de 640 grammes.



La version 12", de son côté, est un peu plus ambitieuse avec son processeur i5 Dual Core de 3,1 GHz. Deux versions seront proposées : une se contentant de 4 Go de RAM associés à 128 Go de stockage, et une autre plus musclée avec ses 8 Go de RAM et ses 256 Go de mémoire. Le Galaxy Book 12" a droit, contrairement à son petit frère, à un capteur dorsal de 13 Mpx pour accompagner le frontal de 5 Mpx. Samsung préfère ne pas s'étendre sur des caractéristiques photographiques plus précises, en déduire par là que vous n'aurez pas droit au système Dual AF des Galaxy S7, mais à un système photo plus "classique" pour une ardoise, fusse-t-elle hybride. Histoire de la distinguer de la 10,6", la version 12" se permet deux folies : un second port USB 3.1 Type C et la possibilité de tourner sous WIndows 10 Home ou Windows 10 Pro. Le tout pèsera 754 grammes, sans le clavier, ce qui fait une petite soixantaine de grammes de plus que sur le modèle précédent.



Aucun prix n'a été communiqué mais ces deux ordinateurs hybrides devraient être disponibles fin mai, début juin 2017.

