Livraison du Stade Olympique D’Ebimpé : La Chine “confiante” sur le respect des délais impartis

L’envoyé de la République Populaire de Chine est venu s’imprégner de l’avancée des travaux de construction dudit stade .



Au sortir de cette rencontre, le Directeur Général l’Agence de la Coopération d’Economie Internationale du Ministère du Commerce, a insisté sur l’excellence de la coopération entre les deux pays et sur l’importance de la construction du stade olympique d’Ebimpé « le Gouvernement Chinois accorde un très grand intérêt à ce projet. J’y porte également une grande attention. La construction du stade Olympique est le plus grand projet entre la Chine et la Côte d’Ivoire », a indiqué M. Yu Zirong . Il a également a affirmé au vu de l’avancée des travaux qu’il était « confiant » quant à la livraison dans les délais impartis.



François Albert Amichia, l’a remercié pour sa visite et pour l’intérêt que la République Populaire de Chine continue de porter à la Côte d’Ivoire. Il a l’a assuré et rassuré quant à la collaboration du Gouvernement ivoirien à tous égards. « Nous restons à la disposition du Gouvernement Chinois pour que les choses se fasse dans les délais », a-t-il déclaré .



Il a remercié le Gouvernement chinois pour les formations qu’il offre à de nombreux cadres Ivoiriens : « je voudrais remercier le Gouvernement ivoirien pour la formation des cadres Ivoiriens ».



Le Stade Olympique d’Ebimpé est un don du Gouvernement chinois à la Côte d’Ivoire dans le cadre de la coopération sino-ivoirienne. D’une valeur d’un peu plus de 76 milliards de FCFA, bâti sur une superficie de 20 ha, ce stade qui fait partie des grands stades de catégorie A sera doté de 60.000 places pouvant accueillir des matchs nationaux et internationaux et comprendra une piste d’athlétisme (8 couloirs), un terrain de football et un terrain de rugby répondant aux normes d’organisation des matchs internationaux.



AK avec Sercom MSL