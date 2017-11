Libye : la colère de Samuel Eto’o, après Claudy Siar et Alpha Blondy!

« Mon cœur saigne. Décidément, nous ne sommes que portés vers de vaines choses. Voici encore une qui devrait nous révolter, mais une fois encore nous faisons preuve de lâcheté ! Grand frère, je me tiens disponible pour TOUT ».



La star du football, très remontée, se dit prête et disponible à décourager et à mettre fin, à cette pratique honteuse que vivent les jeunes africains en Libye : « Je me tiens disponible pour tout » a fait savoir Samuel Eto’o.



Il est à préciser que le président de la CEDEAO, Faure Gnassingbé n’a pas eu la langue dans sa poche sur ce sujet.



Il s’est prononcé le 17 novembre 2017 sur ce phénomène concernant la vente des esclaves qui se déroule en Libye.



« Après concertation avec mes pairs de la sous-région ouest africaine, nous prendrons très vite des mesures hardies contre ce phénomène affligeant pour notre continent et l’humanité toute entière » a expliqué Faure Gnassingbé en réponse à la nouvelle de la traite humaine qui se déroule sur le continent africain.



Par ailleurs, d’autres Africains n’ont pas manqué de donner leurs opinions sur cette pratique de la vente des esclaves en Libye.



Il s’agit notamment du président en exercice de l’Union Africaine, le président guinéen Alpha Condé, de l’animateur radio Claudy Siar, du président de l’ONG urgence panafricanistes Kémi Séba et également du célèbre chanteur de reggae Alpha Blondy, qui ont tous condamné avec la dernière énergie, cette injustice qui se déroule en Libye.