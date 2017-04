Libye : Des migrants africains vendus sur des 'marchés d'esclaves', selon l'OIM

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a sonné l'alarme, mardi, 11 avril, après que son personnel au Niger et en Libye a enregistré, au cours du week-end, des témoignages choquants de victimes originaires de plusieurs pays africains, dont le Nigeria, le Ghana et la Gambie.



Des employés du bureau de l'OIM au Niger ont signalé le sauvetage d'un migrant sénégalais qui est rentré chez lui, cette semaine, après avoir été détenu pendant des mois.



Selon le témoignage du jeune homme, alors qu'il essayait de voyager vers le Nord à travers le désert du Sahara, il est arrivé à Agadez, au Niger, où on lui a demandé de payer, environ, 320 dollars pour continuer vers le Nord, en Libye. Un trafiquant lui a fourni un logement jusqu'au jour de son départ.



Quand le véhicule qui le transportait a atteint Sabha, dans le Sud-Ouest de la Libye, le conducteur a affirmé qu'il n'avait pas été payé par le trafiquant et a conduit les migrants dans un parking où le jeune homme a été le témoin d'un marché d'esclaves. « Des Libyens vendaient et achetaient des migrants subsahariens, avec le soutien de Ghanéens et de Nigérians qui travaillaient pour eux », a indiqué le personnel de l'OIM au Niger.



« Les récentes informations sur les 'marchés d'esclaves' pour les migrants peuvent être ajoutés à une longue liste de choses scandaleuses en Libye », a déclaré Mohammed Abdiker, le chef des opérations et des situations d'urgence de l'OIM.



« Les migrants qui se rendent en Libye pour tenter de rejoindre l'Europe n'ont aucune idée de la torture qui les attend au-delà de la frontière », a déclaré le porte-parole de l'OIM à Genève, Léonard Doyle. « Ils deviennent des produits à acheter, à vendre et sont mis au rebut lorsqu'ils n'ont plus de valeur ».



« Pour faire passer le message en Afrique concernant ces dangers, l'OIM a enregistré les témoignages de migrants qui ont souffert pour les diffuser sur les médias sociaux et sur les radios FM locales », a-t-il ajouté.