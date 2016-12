Libération de la Côte d’Ivoire : Nous voici parvenus au point où tout le monde a raison !

« Libération de la Côte d’Ivoire », quelle belle expression ! Quel doux rêve ! Quel projet utopique ! Quelle stupidité ! Quelle preuve d’impuissance !



Chacun se reconnaitra dans l’une de ces boutades. Mais de qui peut-on dire qu’il a tort ou raison de penser ainsi ?



Les "Saints Thomas" certainement diront qu’ils ont raison de penser qu’il s’agit d’un projet utopique. Les traîtres diront qu’il s’agit d’une stupidité. Il semble que certains même vont jusqu’à dire "qu’on n’a même pas une aiguille et vont tuer un éléphant". Les femmes notamment, nos mamans impatientes devant leurs enfants qui mettent tant de mois et d’années à venir à bout d’une imposture si criminelle et dévastatrice, diront « quels enfant incapables avons-nous ! ».



Mais est-ce que l’un ou l’autre a tort ?



Il y a eu les prophéties. Les prophéties sont à l’épreuve du Silence de Dieu. Oui, le Silence de Dieu ! Ce Silence souverain, maître du temps et de l’espace, ordonnateur de toutes choses, maître du bon moment, du temps propice. Le Silence de Dieu ! Ce Silence là !



Il y a eu ceux qui ont dit que Dieu ne voulait pas partager Sa Gloire avec un homme. Donc, il n’a pas besoin de guerriers pour faire des plans et prendre le contrôle de la situation. Ils sont les princes de l’inaction et du miracle. Le miracle selon lequel les anges descendront du ciel et viendront anéantir la racaille criminelle. Mais le temps passe. Dieu impose Son Silence aux anges. Et rien ne se passe. Donc le doute finit forcément par envahir les esprits fragiles. Et on est dans la confusion.



Il y a aussi ceux qui n’ont rien à cirer avec Dieu. Ils sont des hommes d’action et croient au pouvoir de l’action humaine. Pour eux, Dieu se trouve toujours du côté de ceux qui osent défier même les lois de la nature. Ils ont essayé. Ils se sont blessés. Ils ne renoncent cependant pas. Mais ils sont à court d’idée et d’opportunités. Parmi eux, beaucoup désertent et rejoignent le camp du "triomphateur". Mais ils n’arrentent pas de s’en vouloir d’avoir été incapables de réussir. Ils pleurent en silence ; se rongent les ongles ; se résignent.



Mais est-ce qu’un seul parmi tous ceux là a tort ?



Non. Personne n’a tort. Tous ont raison. Ils participent tous de la fantaisie créatrice de Dieu, de la fantaisie harmonieuse qui précède l’action de Dieu. Ils forment tous, les pièces qui composent le puzzle de l’action de Dieu.



Nous expliquons.



Parole du Dieu vivant. Esprit unique. Qui n‘est ni homme pour mentir, ou fils d’homme pour se repentir.



Ce pays sera bel et bien libéré par une poignée d’hommes à qui se joindra la multitude lorsque les murs de Jéricho se seront effondrés. Cette poignée d’homme a été mise à part et elle est en action. Silencieuse. Puissante. Sous l’Autorité de Dieu. Père Vivant ! Mon âme te loue !



En ces temps là, ils verront que tu as parlé de la bouche de tes prophètes et que tu es le Maître du temps et de toutes les opportunités. Des quatre vents, le Lion de la Tribu de Juda ordonnera et de main d’hommes, comme à Jéricho, Côte d’Ivoire, tes enfants escaladeront les gravas, frapperont du sabre et trancheront la tête du monstre puant. Ce jour là, les femmes enceintes feront pitié. Les vieillards et les enfants auront besoin de réconfort moral. De feu, de sang et de rage, ce pays sera libéré dans une douleur telle qu’il n’en jamais eu pareille en Afrique !



J’ai parlé. Par l’Esprit vivant qui règne !



Que la Gloire revienne à Dieu seul !



A Très Bientôt.

Hassane Magued

La Révolution Permanente