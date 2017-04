Les villes plus chères en Afrique en 2017 : Abidjan, Casablanca et Dakar dans le Top 5

La capitale kenyane occupe la 75è position à l’échelle mondiale dans ce classement qui compare chaque année les prix de 160 biens et services dans 133 villes du monde.



Le Caire (99è au plan mondial) arrive en deuxième position à l’échelle africaine, ex-æquo avec Abidjan (99è). Viennent ensuite Casablanca (107è à l’échelle mondiale), Dakar (108è), Johannesburg (116è), Lusaka (122è), Pretoria (123è), Alger (127è) et Lagos (132è).



Pour la quatrième année d’affilée, Singapour est la ville la plus chère du monde, devant Hong Kong, Zurich, Tokyo, Osaka, Séoul, Genève, Paris, New York et Copenhague.



L’Asie abrite ainsi cinq des six villes les plus chères du monde. Londres passe de la 6e à la 24e place du fait de la dépréciation de la livre sterling qui a suivi le référendum sur le Brexit.



L’enquête de The Economist Intelligence Unit est notamment utile aux gestionnaires des ressources humaines pour calculer la rémunération des salariés en poste à l’étranger.



Top 10 des métropoles les plus chères en Afrique:



1-Nairobi (75è rang à l’échelle mondiale)



2-Le Caire (99è)



3-Abidjan (99è)



4-Casablanca (107è)



5-Dakar (108è)



6-Johannesburg (116è)



7-Lusaka (122è)



8- Pretoria (123è)



9- Alger (127è)



10- Lagos (132è)