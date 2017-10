”Les sénateurs nigérians gagnent plus que Trump et le Premier ministre britannique”

Le président du Mouvement pour la transformation totale du Nigeria s’insurge contre les salaires exorbitants des Sénateurs nigérians. Chief Areoye Oyebola, a exprimé son mécontentement au sujet des salaires des législateurs fédéraux nigérians.



Il est très étrange, impensable et très décourageant qu’un sénateur, ne se souciant pas de la pauvreté extrême des Nigérians, gagne 1,7 million de dollars par an, ce qui est bien plus que le revenu annuel de 400 000 dollars du président des États-Unis qui est le plus puissant au monde.



Même un membre de la Chambre des représentants gagne aussi plus que le président américain. Quelle situation tragique et pathétique!



Pire encore, chacun de nos membres de l’Assemblée nationale gagne plus que le Premier ministre britannique, alors que la rémunération d’un membre de la législature du Ghana représente une très petite fraction de la masse salariale de plus de 10 millions Naira d’un député nigérian, sans parler des allocations trimestrielles monumentales qui ont suscité un tollé général.



Les plusieurs millions de nairas gagnés par les dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants sont encore plus mauvais, plus scandaleux et époustouflants.



S’est offusqué Chief Areoye Oyebola.



Oyebola a appelé à une réduction de 90% des revenus des élus du Nigeria, affirmant qu’ils seraient toujours plus riches que leurs homologues américains et britanniques.

Il affirme:



Leurs allocations doivent être réduites à 10% de leurs revenus actuels. Si cela est fait, la rémunération actuelle de chaque sénateur qui est de 15 millions par mois passera à 1.5 million ou 18 millions Nairas par an. Une réduction similaire de 90% devrait être effectuée à partir de la rémunération des membres de la Chambre des représentants.