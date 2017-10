Les secrets de Jay Z et Beyonce pour un couple puissant et joyeux

Jay-z et Beyoncé forment à coup sur l’un des meilleurs couples dans le monde du Show-biz. Ils ont rarement eu des problèmes de mœurs qu’on voit tous les jours sur internet. Un couple qui semble être véritablement très heureux, et stable. Ils nous livrent ici quelques secrets de leur vie de couple.



Vers un monde plus durable



« Les gens pensent qu’ils perdent quelque chose en se mariant, alors que ce n’est pas le cas. Il n’y a rien de plus excitant que d’avoir un témoin dans votre vie. C’est la chose la plus puissante que vous puissiez ressentir dans votre vie » Beyoncé



« Nous sommes amis avant tout. Pendant un an et demi, on se téléphonait juste en tant qu’amis. Et cette base qu’est l’amitié est si importante dans une relation. Juste être avec quelqu’un que tu apprécies » Beyoncé



« Je pense que maintenant les gens ont du respect pour notre relation. Et c’est grâce au fait qu’on soit restés discrets. Parce qu’ils savent qu’on veut avoir notre vie. Car il y a le temps de la scène, mais il y a le temps pour nous aussi, être qui nous sommes vraiment » Beyoncé



« Je suis une meilleure femme grâce à lui. Il est un meilleur homme grâce à moi. On se complète l’un l’autre » Beyoncé



« La façon dont elle a changé ma vie…Si je ne l’avais pas eu ? Où serais-je ? Qui serais-Je ? parfois, je me demande si je serais encore Jay-Z. c’est tellement surréaliste. La première fois que j’ai posé les yeux sur elle, elle avait 16 ans, et j’ai eu une pensé dans ma tête : elle sera mienne ! Et elle est devenue ma meilleure amie. Elle a 20 ans, il était temps ! Avant que je ne le sache, elle me fit avaler ma fierté et j’en perdis mes mots. plusieurs années plus tard, je suis marié, nous avons des enfants, elle m’a sauvé ». Jay-Z