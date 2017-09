Les nuits des enfants sont de plus en plus courtes: comment les aider à garder le bon rythme?

En 15 ans, les enfants ont perdu près de 20 minutes de sommeil par nuit, ce qui n’est pas sans conséquences sur leurs journées.



Les nuits des enfants ne cessent de se raccourcir. Une nouvelle étude commandée en 2016 par le ministère de l'Education nationale et révélée aujourd’hui par Le Parisien conclue que les élèves de grande section de maternelle et de CP, âgés de 5 et 6 ans, ont perdu en moyenne 15 à 20 minutes de sommeil par nuit en une quinzaine d’année.

Les raisons de ces nuits plus courtes sont variées : parents qui rentrent plus tard du travail, omniprésence des activités sur écran qui augmentent l’exposition à la lumière bleue nuisible à l’endormissement, soirées plus actives le week-end…



Comme l’explique le quotidien, ces nuits plus courtes ont pour conséquence des "difficultés de concentration à l'école et des changements de comportement, rendant certains enfants apathiques, ou au contraire agités à l'extrême".

Comment améliorer le sommeil des enfants ?



Il faut commencer par repérer les signes de fatigue de l’enfant qui indiquent qu’il est l’heure d’aller au lit : il se frotte les yeux, est grognon, dort debout. Ou au contraire irascible, énervé, coléreux : c’est qu’il lutte contre la fatigue.

On peut instaurer des rituels au moment du coucher afin de le calmer et de le rassurer au moment d’éteindre la lumière. Lecture, câlin, chanson : à chacun son rituel !



Concernant la durée du sommeil, les enfants n’ont pas tous les mêmes besoins. Cependant, la Fondation nationale du Sommeil américaine a établi des repères :



- Les tout-petits (de 1 à 2 ans) doivent dormir entre 11 et 14 heures par nuit

- Pour les enfants d’âge préscolaire (3-5 ans) la fondation préconise entre 10 et 13 heures de sommeil par nuit

- Pour les enfants d’âge scolaire (6-13 ans), entre 9 et 11 heures de sommeil



Cependant, comme l’explique Nadine le Floch, l’une des auteurs de l’étude, dans les colonnes du Parisien : "Le sommeil n'est pas plastique. Le temps qu'on manque le soir n'est pas récupéré en dormant plus longtemps le matin." Le plus important est donc de garder un rythme régulier en conservant à peu près la même heure de coucher et de réveil le week-end et la semaine.



