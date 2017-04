Les missions 2017 de voyage humanitaire, pensons aux autres !

L’accès à l’éducation dans les écoles des pays en voie de développement, surtout ceux où intervient les ONG, sont confrontés à d’énormes difficultés liées à un déficit ou à l’inexistence des moyens financiers et des matériels scolaires d’appui pour l’éducation.Or l’éducation est fondamentale pour préparer les jeunes au développement de leur pays.les ONG s’attellent à soutenir le maintien des enfants à l’école primaire voir secondaire notamment, en proposant des actions de soutien scolaire par petits groupes pour éviter le « décrochage ».Vous souhaitez consacrer votre temps (voire plus) à des populations villageoises en situation précaire, et plus particulièrement les enfants, en participant à une mission humanitaire éducation ou santé ! pourquoi pas "Joindre une mission humanitaire cette année !" La période de grandes vacances est idéale pour combiner des activités périscolaires : sports art dramatique, danses jeux arts plastiques…. Et du soutien scolaire sur les matières traditionnelles. Les ONG sont équipées certains villages de bibliothèques qui méritent encore d’être appropriées par les villageois, toutes tranches d’âge confondues.Nous restons attachés au développement de l’informatique malgré les difficultés relatives au sous équipement électrique de bon nombre des villages sur lesquels nous agissons.L’épanouissement de l’enfant à travers diverses activités : Foot, gymnastique, danse, jeux, peinture. Vous êtes également libre de proposer votre sport favori ou toute compétence pertinente.La pénurie structurelle d’équipements et de services à la population en Afrique se perpétue dans les petits villages malgré un effort global mené par les collectivités décentralisées. Le développement démographique et l’attractivité grandissante des villes aspirent les investissements dans les milieux urbains, au détriment des milieux ruraux. Les déplacements difficiles handicapent fortement ces populations qui ne peuvent accéder au service minimum en matière d’éducation ou de santé.Les ONG dans la limite de leurs capacités financières aide à la construction ou l’aménagement de locaux pour équiper les villages isolés : unité de soin, classe en dur, case des petits. Avant de procéder à la construction la plupart des ONG cherchent à définir avec les populations les besoins en matière de locaux, d’équipements, de mobiliers de moyens de gestion et recherche les partenariats Adhoc pour lancer le programme, l’implication de la population dès l’identification des besoins est fondamentale.