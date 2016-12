Les microbes s'inspirent du film La cité de Dieu pour agresser leurs victimes

"Ils se sont inspirés par "la Cité de Dieu" et c’est devenu un effet de mode et ils sont sous l’emprise de la drogue, » a-t-elle expliqué



350 mineurs en conflit avec la loi, regroupés durant six mois sur le site de resocialisation de M’Bahiakro où ils sont suivis et encadrés sont en voie d’être resocialisés par la Cellule de coordination de suivi et de réinsertion (CCSR), a-t-elle également annoncé.



La phase pilote qui a pris fin en juin 2016 et le projet a démarré en septembre avec les mineurs qui ont intégré le programme par vague et qui, durant les six mois de leur resocialisation apprennent un métier de leur choix. Ils sont ensuite confiés à des maîtres artisans, jusqu’à ce qu’ils puissent se prendre en charge.



La première vague de 210 mineurs a été convoyée sur le site le 11 novembre et la seconde comprenant 140 personnes a rejoint le premier groupe le 16 décembre dernier.



Notons que ces "microbes" sont interpellés par trois principaux canaux : la communauté, la police à travers les rafles et la justice à travers le centre d’observation des mineurs.



«En un mois, ce sont des enfants transformés. Ils sont enthousiastes, » s'est réjoui Mme Ouattara qui est satisfaite du comportement des mineurs de la première vague qui ont selon ses dires retrouvé le goût de vivre. Elle déplore néanmoins que le coût de la prise en charge médicale de ces pensionnaires est élevé.



1000 mineurs seront pris en charge durant le projet de resocialisation qui va durer un an.



Ahopol