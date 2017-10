Les insectes envahissent votre cuisine : voici comment s`en débarrasser

Jetez tous les cartons renfermant de la nourriture



Jetez les emballages cartonnés qui ont servi au transport des achats. Enfermez vos provisions pâtes ou sucre dans des boites, métalliques ou des bocaux en verre, fermant hermétiquement



Congelez votre farine



Quand vous revenez de l'épicerie, si vous avez un doute sur votre farine, vous pouvez la mettre au congélateur pendant 48h après l'avoir préalablement enveloppée dans un sac hermétique. Le froid viendra à bout des oeufs et des mites.



Pensez aux feuilles de laurier



Les minuscules charançons dentelés des grains, les charançons du riz et les autres insectes peuvent entrer dans des boîtes de farine, de riz, de farine d'avoine et de céréales en papier ou en carton par les plus petites des fentes.



Gardez-les à distance en mettant quelques feuilles de laurier séchées dans les boîtes.



Utilisez des répulsifs épicés



Une ou deux noix de muscade enfouies dans un sac de farine ou dans une boîte de riz ou autre aidera à garder éloignés les petits envahisseurs.



Certaines personnes affirment avoir réussi à repousser les insectes en plaçant des bâtons de gomme à mâcher à la menthe (non emballés) dans différents endroits du placard où les denrées alimentaires sensibles sont stockées



Faites un grand tri



Sortez tout ce qu'il y a dans vos placards, inspectez bien et jetez sans hésitation les aliments qui sont contaminés. La farine est à inspecter, mais aussi le sucre, les aliments en graines, les légumes, les céréales...



Chassez les fourmis



Certains produits naturels servent de répulsifs pour les fourmis. Ces insectes qui débarquent en colonie n'apprécient guère les traces de craie, ou le citron, à placer à l'entrée de votre porte. Si cela ne suffit pas, vous pouvez utiliser de l'eau bouillante que vous mélangez avec du savon noir. Enfin, le marc de café, particulièrement odorant, est aussi efficace pour éloigner les fourmis.



Veillez à la propreté



Pas de vaisselle sale qui traine ! Que ce soit dans l'évier, sur le plan de travail ou ailleurs, ne laissez pas trainer de vaisselle sale ! On enfile ses gants et on lave dès la fin du repas.