Les hommes ont-ils plus besoin de faire l’amour que les femmes ?

Les hommes ont-ils plus besoin de sexe que les femmes ? les hommes ne pensent-ils vraiment qu’à ça ? Le désir masculin est-il vraiment plus important que celui des femmes ? Le sexe est-il plus important pour les hommes que pour les femmes ?



Voilà des questions auxquelles nous allons immédiatement essayer de répondre.



Vous l’avez sans doute déjà remarqué mais votre homme a envie de faire l’amour beaucoup plus souvent que vous…peu importe la routine ou la dispute de cet après-midi, votre jules ne serait pas contre une partie de jambes en l’air !



Déroutant ? Alors avant de blâmer ces messieurs pour l’intensité de leurs ardeurs, sachez que le facteur physiologique n’est pas le seul responsable.



Outre la nécessité physique d’évacuer leur semence, les hommes se posent beaucoup moins de questions du point de vue émotionnel, ce qui explique pourquoi l’excitation sexuelle est chez eux plus « automatique ».



Même si c’est un peu réducteur de dire « excitation = érection », on est pourtant pas si loin du compte ! Si vous êtes parfois désarçonnée face aux besoins de votre partenaire, vous allez mieux comprendre en lisant ce texte pourquoi les hommes ont d’avantage besoin de faire l’amour que les femmes.



Les hommes ont une vision plus légère de la sexualité



Théoriquement, un homme et une femme sont égaux sur le plan du désir ; l’envie de faire l’amour est (heureusement !) commune aux deux sexes.



Mais, bien souvent, ce sont les préjugés et le « quand dira-t-on » qui empêchent les femmes de vivre pleinement leur sexualité. Une femme célibataire se posera plus de questions qu’un homme avant d’avoir une relation sexuelle ; leur prince charmant devra vraiment leur plaire et le sentiment amoureux sera un élément crucial dans le passage à l’acte.



Inversement, ces messieurs sont beaucoup plus « cool » lorsqu’il s’agit de faire l’amour !

Pour simplifier les choses, si un homme a une érection, cela est une raison amplement suffisante pour faire profiter de ses délices à sa partenaire ! La simple excitation physique qui est matérialisée par l’érection est le sésame qui entraînera le passage à l’acte.



Le désir de la femme diabolisé dans une société « bien pensante »



Les stéréotypes et les préjugés ont la vie dure … D’un point de vue historique et culturel, le désir féminin engendrait de nombreux soupçons. Des siècles durant, les hommes ont craint que leurs épouses trop « demandeuses » n’aillent voir ailleurs au fil de leurs pulsions.



Le désir de la femme était donc largement lié à la maternité et le plaisir n’était pas un facteur déterminant pour avoir une relation sexuelle.



A notre époque, le temps du coït « reproducteur », uniquement en vue d’assurer sa descendance a disparu. La liberté sexuelle a délivré les femmes qui peuvent désormais placer leur plaisir au centre de la relation sexuelle même si elles doivent toujours composer entre leur rôle de mère et d’amante.



Les hommes ont moins peur de leur désir que les femmes



les hommes asument mieux leur désirL’éducation des petites filles joue également un rôle déterminant dans l’appréhension de leur future sexualité. Celle-ci est teintée de culpabilité, de curiosité mais aussi de défiance et les hommes sont quant à eux sont conditionnés pour devenir des hommes « forts », à l’image des guerriers ou des chasseurs.



Ils sont les mâles pénétrants et l’expression de leur sexualité est totalement légitime. La gent masculine n’a donc aucune raison de craindre leur désir puisque cela est « normal ». Les femmes quant à elles, ont tendance à se soumettre au désir de leur partenaire car son excitation est « approuvée, légitime ».



En résumé, le rapport des hommes au sexe est beaucoup moins intellectualisé que chez les femmes. C’est bien connu, « les hommes voient mieux qu’ils n’entendent » ! Ils sont très visuels et le simple fait de voir une belle femme en tenue sexy peut suffire à réveiller leur désir.



L’envie est chez eux plus mécanique alors que la libido version féminine repose d’avantage sur les émotions et les sentiments. Pour la petite histoire : si vous vous vous êtes disputés dans la journée avec votre homme, vous savez bien qu’il est inutile pour lui de compter sur une étreinte charnelle le soir venu !



Les hommes sont moins affectés par la routine



les hommes moins gênés par la routine au litLe fossé entre le désir masculin et féminin est encore plus palpable lorsque le couple est formé depuis un certain temps.



Les femmes sont plus impactées par le « train-train » du quotidien et l’envie s’estompe progressivement. Pour briser cette routine, les femmes vont prendre du temps pour elle et ménager des moments de partage à deux alors que les hommes aura toujours autant de désir pour sa partenaire même à l’épreuve des années.



Si tout fonctionne d’un point de vue physique et que l’entente du couple est au beau fixe la libido d’un homme ne connaît pas de fluctuations.



Et si c’était une histoire d’hormones ?



Si les hommes se posent beaucoup moins de questions que les femmes lorsqu’il est question de sexe, c’est avant tout à cause de leur testostérone !



Ce taux d’hormones ne connaît pas de variations et permet donc à la gente masculine de profiter au mieux de leur sexualité sans prise de tête.



Chez les femmes, la donne est un peu différente : les changements hormonaux qui ont lieu durant le cycle modifient les taux d’œstrogènes et de progestérone et ont un effet négatif sur le désir féminin.



Faire l’amour pour un homme, un besoin émotionnel



Loin des stéréotypes du mâle en rut, les hommes ressentent de manière plus intense que les femmes l’émotion véhiculée par l’acte sexuel.



De manière générale, les hommes sont maladroits lorsqu’il s’agit d’exprimer leurs émotions et ils ont tendance à exprimer leur ressenti par l’action et non par la parole.



Le sexe est donc pour certains hommes une expression primaire de leur manière de communiquer et de valoriser leur intimité.



Le manque de sexe chez un homme est alors vécu comme une véritable carence affective. Ne vous étonnez pas mesdames si votre homme est un peu déprimé lorsque vous espacez vos rapports sexuels ; monsieur est en quelque sorte redevenu un petit garçon seul dans son berceau, il attend d’être consolé !



Même si les hommes ont souvent une libido plus prononcée que les femmes, la fréquence des rapports est plus importante chez les couples qui se focalisent sur les bons côtés de leur relation. Leur intimité est consolidée lorsqu’ils font l’amour et ils cherchent en premier lieu à se sentir plus proches avant de faire passer leur plaisir personnel.



Le secret pour entretenir le désir n’est-il pas de privilégier le plaisir de son/sa partenaire en laissant un peu de côté la recherche absolue de l’orgasme et du plaisir effréné ?