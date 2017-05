Les enseignants en Côte-d’Ivoire « ont les salaires les plus élevés de la sous-région », affirme Ouattara

Le président ivoirien Alassane Ouattara a affirmé lundi à Abidjan que « les enseignants ivoiriens ont les salaires les plus élevés de la sous-région », lors de son discours du 1er mai.



« Les enseignants du primaire ont vu leurs salaires moyens mensuels augmenter, passant de 264.000 FCFA en 2011 à 390.000 FCFA en 2016 », a indiqué M. Ouattara.



S’agissant de ceux du secondaire « le salaire est passé de 419.000 FCFA en 2011 à 511.000 FCFA en 2016″, a poursuivi le chef de l’Etat, affirmant qu’ »ils ont les salaires les plus élevés de la sous-région ».



Alassane Ouattara a fait cette mise au point relativement à la question du stock d’arriérés de salaires, principal point de revendication des fonctionnaires de Côte d’Ivoire, pour lequel ils sont engagés dans un bras de fer avec l’Etat ivoirien depuis le début de l’année.



La question du stock d’arriérés de salaires estimés à 249.6 milliards, dont 169 milliards pour le secteur de l’éducation formation est « un point difficile », a fait savoir M. Ouattara, demandant aux différentes centrales syndicales de « poursuivre les discussions avec le gouvernement » et que « les conclusions » lui soient transmises « avant fin juillet au plus tard ».



Lundi 15 avril, les syndicats de fonctionnaires de Côte d’Ivoire ont annoncé la tenue d’une assemblée générale le 03 mai pour « la suite de leur lutte », lors d’un point de presse.



MKA

Alerte info/Connectionivoirienne.net