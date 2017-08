Les adeptes d’avocats ne devraient pas jeter le noyau

Que vous l’ajoutiez dans la salade, le consommiez en purée ou l’appliquiez sur votre visage, l’avocat est probablement l’un des aliments les plus appréciés sur le marché. Toutefois, les scientifiques viennent de découvrir que nous gâchions une bonne partie de ses bénéfices en jetant l’enveloppe qui recouvre le noyau au milieu de l’avocat.



« Il se pourrait bien que l’enveloppe du noyau d’avocat, que la plupart des gens considèrent comme un déchet dangereux, soit en réalité bien plus précieux en raison de ses composants médicinaux qui pourraient être utilisés contre le cancer, les maladies cardiaques et autres maladies, a expliqué le Dr Debasish Bandyopadhyay, de l’University of Texas Rio Grande Valley. Nos résultats démontrent également que les noyaux sont une source potentielle de produits chimiques utilisés dans des plastiques et autres produits industriels ».



Pour obtenir leurs résultats, le Dr Bandyopadhyay et une équipe d’étudiants ont broyé près de 300 noyaux d’avocats en 595 grammes de poudre, qui a ensuite été transformée en trois cuillères à café d’huile de graines, et juste un peu plus de 28 grammes de cire de graine. Au cours de l’analyse, les chercheurs ont découvert 116 composants dans l’huile et 16 dans la cire, dont l’heptacosane, un composant qui pourrait inhiber la croissance de cellules tumorales selon l’équipe. Ils ont aussi découvert la présence d’’alcool béhénylique, connu sous le nom de docosanol, un ingrédient utilisé dans les médicaments antiviraux et les traitements pour les boutons de fièvre.



La plupart des composants trouvés n’apparaissent pas dans le noyau lui-même. L’équipe prévoit maintenant de transformer plusieurs composants naturels afin qu’ils puissent être utilisés pour créer de meilleurs médicaments avec moins d’effets secondaires.