Les Loups continuent à manger les agneaux au XXIeme siècle!

La Fontaine avait compris et décrié les dirigeants de sa race. Dommage que les nôtres leur emboîtent le pas!

Les Africains ayant été à l’école du Blanc, que ce soit en Afrique ou ailleurs, connaissent bien les fables de La Fontaine dont le premier recueil fut publié en 1668. Le Loup et l'Agneau fait partie de ce recueil. Cette fable nous intéresse particulièrement parce que l’auteur y met en scène des animaux pour mieux évoquer le comportement de certains hommes.



La Fontaine commence son récit en faisant remarquer que le chef, le patron ou le fort a toujours raison, qu’il peut toujours justifier/rationaliser sa cruauté, non seulement à lui même mais malheureusement aussi à bien d’autres encore.



Dans notre histoire, le loup erre çà et là, en quête de nourriture. Ce qui est très intéressant ici, c’est qu’il va utiliser une pseudo vengeance pour manger sa proie et ne pas être mal vu, car il tient tout de même à son image de marque. Il décide alors de trouver un alibi et bien sûr il en trouve un. Selon lui, l’agneau est venu constamment troubler son breuvage. Depuis quand toute une étendue d’eau appartient à un loup, peut-on se demander?



Bien que l’agneau se soit excusé et ait essayé d’apaiser le loup, cette tentative sera sans succès car le loup lui apprend que l’année d’avant il avait déja commis la faute. Or l’agneau n’était même pas encore né puisqu’il tète encore sa mère. Voulant à tout prix se venger, le loup affirme sans preuve que si ce n’était pas cet agneau-là, ça devrait absolument être son frère, bien entendu un frère fictif puisque l’agneau répond qu’il n’en a point. Le loup ne renonce pas à son projet, il est déterminé à assouvir sa faim et à se faire un festin avec la chair de l’agneau. Il élargit donc la base de la culpabilité et de l’offense de l’agneau. “C’est donc quelqu’un des tiens”, s’écrie-t-il.



Nous pouvons alors nous poser la question de savoir comment un agneau de moins d’un an peut être responsable de la conduite des siens, pourquoi il doit payer le prix pour une faute sans preuve des siens? Le loup va encore plus loin dans sa rationalisation scandaleuse et tortueuse en accusant le berger et les chiens du berger de cette brebis, en affirmant qu’on lui a dit qu’ils ne l’épargneraient point et que, pour cela, il devait se venger et manger l’agneau. Le loup est ainsi passé de l’accusation selon laquelle l’agneau qui n’était pas né au moment des faits, son frère ou sa famille troublent son breuvage à l’idée que les bergers et leurs chiens en veulent à sa vie.



Des loups ont accusés et continuent d’accuser les Noirs de troubler leur breuvage. Ils l’ont fait quand nous n’étions même pas encore nés; Ils ont continuer à le faire quand nous tétions encore le sein de nos mères. Bien que nous n’ayons pas de frères, ils les ont accusés et ont décidé qu’en signe de dommages et intérêts ils devraient nous manger dans le pillage de nos ressources naturelles et le contrôle de nos gouvernements. Ils devraient nous manger en initiant des guerre ethniques, des sécheresses à coups de déforestation ignoble. Ils devraient nous manger par la propagation de maladies étranges après s’être assurés que nous n’avions pas les structures hospitalières pour faire face à ces maladies meurtrières. Les loups ont accusé nos chiens et nos bergers de les avoir attaqués, de les avoir empêché de faire de nous leur nourriture. Alors, sans autre forme de procès, ils nous ont mangés, ils nous mangent et continueront à nous manger indéfinimment avec une très bonne conscience et sans inquiétude quelconque.



Pire encore, ils ont contaminé et conditionné les dirigeants présents et futurs de notre race qui se sont gavés de leurs méthodes et ne jurent que par leurs théories économiques d’aide soit disant au dévelopement et autres, bien qu’elles aient échoué depuis plus de cinquante ans. Volontairement ou sous la menace du coup d’état ou de la déstabilisation de leur pays, la plupart des dirigeants se comportent comme des loups voraces, aidant les loups de la race de La Fontaine à identifier les agneaux qui soit disant troublent leur breuvage, breuvage que la nature a donné à tous mais dont ils se sont accaparé, appauvrissant, affamant, maltraitant le peuple, au profit d’une minorité qui mène une vie de pacha dans un luxe insolent.



Dieu merci, ils auront des comptes à rendre un jour sur cette terre pour certains et pour d’autre dans l’au delà, pour avoir fait le choix conscient et délibéré de l’accaparement des richesses communes, refusant que leur suplus puissent pourvoir aux besoins vitaux du peuple.



Jusqu’à quand Afrique laisseras-tu des loups te dévorer sans autres formes de procès? Afrique n’oublie pas, si tu te tais tes pierres crieront. Alors que tes pierres crient haut et fort en 2017 et que leurs sons retentissent dans tout l’univers et qu’ils soient entendus dans les profondeurs du Cieux et de la terre afin que la compagnie de ton Libérateur vienne!!!!



Muna Diba

Une Panafricaniste