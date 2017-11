Les Européens qui aiment encore le cash

Combien d'argent liquide avez-vous dans votre porte-monnaie ? Si vous êtes français, la réponse devrait être : relativement peu, selon une étude menée par la Banque Centrale Européenne.



Celle-ci montre que les disparités entre les pays de la zone euro sont grandes : les Allemands, par exemple, restent très attachés à l'argent liquide et détiennent en moyenne une somme de 103 euros dans leur porte-monnaie, presque autant que les Luxembourgeois (102 euros).En revanche, les Français et les Portugais sont bien loin d'être les rois du cash : avec 32 et 29 euros respectivement, ils comptent parmi les pays dont les habitants ont le moins de liquide sur eux.



Ce graphique montre le montant moyen d'argent liquide détenu dans le porte-monnaie.