Les 7 habitudes qui vous permettront de réussir

Les gens qui réussissent ont des habitudes simples mais efficaces, car elles inscrivent leurs pratiques dans la durée, sans y déroger. Un des points communs à toutes ces personnes, est la pratique de la pensée positive. Non de façon naïve et béate, en affichant un bonheur de façade en toute circonstance, mais de façon constructive, en se concentrant sur la bouteille à moitié pleine, en se prenant en main pour vivre une vie heureuse, en visualisant et programmant mentalement leur réussite et en appréciant au jour le jour ce que la vie offre de meilleur.L’adoption des 7 habitudes décrites ci-dessous, vous donnera les bases pour construire votre réussite et améliorer votre vie.Vous devez être orienté vers un but, tout en ayant conscience du moment présent. Que voulez-vous précisément ? Vers quoi voulez-vous aller? Quel votre rêve? Ceux qui ont réussi savent exactement ce qu’ils veulent. Ils sont fermement orientés vers la concrétisation de leur(s) objectif(s) et travaillent à leur réalisation, chaque jour.Si vous n’êtes pas dans l’action, votre rêve, votre vision ne peut se concrétiser. C’est ce qui permettra à votre vision de prendre corps. Cette seconde habitude est fondamentale. Vous devez avoir la capacité de vous mettre au travail, quand il faut. Soyez précis, consciencieux, rapide. Sortez de votre zone de confort, jetez-vous à l’eau, lancez-vous. Surmontez vos peurs. Bannissez la procrastination.L’alliance entre vos objectifs et la mise en pratique, la mise en actions de votre rêve, vous mènera au delà de ce que vous pouvez imaginer.Soyez tout d’abord intègre avec vous-même. Quelles sont vos valeurs ? Définissez-les et organisez votre vie autour d’elles. Vos valeurs intrinsèques déterminent la façon dont vous agissez à l’extérieur et vous donne une indication sur l’endroit où vous devez aller, où donner de votre temps et de votre énergie. Soyez en accord avec vous, dans tout ce que vous faites. Cultivez votre propre vision et vivez en harmonie avec vos principes, vos idéaux.Soyez honnête et intègre avec vous, mais aussi avec les autres.Il est facile de se perdre dans le méandre de ses intentions. Définir vos priorités est indispensable. Cela vous permettra de vous concentrer davantage sur les choses les plus importantes de votre vie et mener à terme vos actions. Lorsque l’on connait ses priorités, on peut plus facilement dire non à ce qui empêche d’avancer. Alors … déterminez les choses qui sont importantes pour vous et mettez-les au centre de votre vie.En matière de gestion du temps, priorisez vos tâches de façon claire et concentrez-vous sur chacune d’elle. Faites-vous des to-do list Établissez des plannings.Vous ne pouvez réussir, si vous ne prenez pas conscience que vous êtes au cœur de votre propre système. La santé est ce que vous avez de plus important. Bien vivre, c’est donc aussi prendre soin de soi. En prenant l’habitude de vous occuper de vous, vous aurez la santé la force et la motivation pour vous consacrer à ce qu’il y a d’essentiel pour vous : votre famille, votre travail, vos objectifs, vos amis… .Cela passe par la pratique d’une alimentation saine. Mais aussi par l’observance d’une activité sportive qui vous sied. Cela vous permettra de garder le cap, même en période d’abattement.Prenez soin de votre corps, mais aussi de votre esprit. Pratiquez la tranquillité de l’esprit par l’exécution régulière de la méditation, du yoga, ou tout autre occupation qui vous convient.Prendre soin de soi, c’est aussi s’accorder des moments de loisirs pour se ressourcer.Les personnes qui réussissent n’hésitent pas à donner, soit de leur temps, ou de leur argent dans la mesure du possible. Soignez votre communication avec les autres. Établissez des relations saines tout autour de vous. Donnez de vous et de votre temps si vous le pouvez, partagez. Plus vous donnerez et plus vous recevrez. Vous activerez ainsi la loi de l’abondance.Ceux qui réussissent, ont pris l’habitude de ne pas alourdir leur passif. Ils épargnent plus qu’ils ne dépensent. Ils ne remboursent pas ou peu d’emprunt. Ils ont investis dans des actifs, c’est-à-dire des titres ou un contrat permettant de générer des revenus. Et ceci fait toute la différence.Apprenez la liberté financière en épargnant, en investissant dans l’immobilier, ou tout autre véhicule financier, vous permettant ainsi de dégager un revenu passif. Refrénez votre besoin de consommation à tout va. Évitez les emprunts pour satisfaire cette dernière. Faites au contraire que l’argent travaille pour vous. Investissez et investissez en vous.http://projetchangerdevie.com/les-7-habitudes-qui-vous-permettront-de-reussir/