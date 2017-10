Les 3 situations qui peuvent vous causer un infarctus mesdames

Etre victime de trois évênements traumatisants n'aurait pas seulement un impact psychologique. Pour les femmes en période de ménopause en particulier, cumuler trois évènements de types : accidents de voiture, la mort d'un enfant, une catastrophe naturelle ou encore une agression sexuelle entraînerait un risque d'accidents cardiaques, selon une étude menée par les chercheurs de l'université de Pittsburgh .



Des risques d'hypertention



Au cours de leurs recherches, les scientifiques, ont interrogé 272 femmes ménopausées sur le nombre et le type d'évènements traumatisants qu'elles ont vécu au cours de leur vie à travers un questionnaire. D'autres facteurs de type : cigarette, régime alimentaire et sport ont été pris en compte.





Ils ont noté qu'à partir de 3 incidents les volontaires avaient une fonction endothéliale plus pauvre que les autres ce qui entraîne un plus grand afflux de sang vers le coeur et cause des problème d'hypertension rendant plus à risque de problèmes cardiaques. "Cette étude montre le lien en atteinte psychologique et dommage physiologique et devrait pousser les professionnels de santé à plus discuter avec leurs patients", concluent les scientifiques.