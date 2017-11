Le stérilet Mirena sous surveillance après de nombreuses plaintes d'utilisatrices

L'ANSM a mis sous surveillance le stérilet Mirena après la survenue de nombreux effets indésirables chez des utilisatrices.



Migraine , perte de cheveux, anxiété... Le dispositif intra-utérin Mirena fait l'objet de nombreuses plaintesdepuis mai 2017 pour ces effets indésirables. En cause : une hormone, le lévonorgestrel, disponible en France sous le nom de Mirena.



L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a ainsi entrepris une enquête. Verdict ? L’ANSM poursuit la surveillance de ce médicament et lance, en complément, une étude de pharmaco-épidémiologie pour étudier la fréquence de survenue de certains effets indésirables.



En effet, dans un communiqué l'agence recense le nombre de déclarations enregistrées (plus de 2 700) entre le 15 mai et le 4 août 2017, dont 870 faisant mention de symptômes d’anxiété.



Le stérilet en pratique



Le stérilet à la forme d’un "T". Il est prolongé par un petit fil laissé dans le vagin afin de vérifier qu’il n’a pas été évacué spontanément par le corps et pour le retirer facilement. Un médecin le pose en quelques minutes puis la patiente revoit le praticien lors de visites de routine. L’efficacité du stérilet est de 4 à 5 ans.



Le stérilet est adopté par 150 millions de femmes ce qui en fait la contraception la plus utilisée dans le monde. Il est devenu la méthode contraceptive temporaire la moins coûteuse, pour une utilisation à long terme. En France, la pilule reste toutefois la méthode la plus utilisée.



