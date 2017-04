Le stealthing, pratique sexuelle risquée qui se multiplie

Un quadragénaire français a été condamné pour viol à Lausanne : il avait retiré son préservatif, pendant le coït, sans avertir sa partenaire. Une pratique qui se répand et inquiète.



Une juriste américaine, Alexandra Brodsky, auteure d’une étude sur le stealthing publiée dans le Columbia Journal of Gender and Law, a mis sur la table ce débat, autour de la violation du consentement.



La spécialiste a interrogé des victimes de ce retrait discret du préservatif au cours du rapport sexuel. Ce sont en grande majorité des femmes, mais les hommes sont concernés également.



Rapport non consenti



Le site spécialisé dans la santé "Pourquoi docteur" rappelle qu'en janvier 2017, un Français de 47 ans a été condamné pour avoir retiré son préservatif au cours de l'acte, sans prévenir sa partenaire. Celle-ci s'en est rendue compte à la fin du rapport, et, anxieuse, a suivi pendant 4 mois un traitement préventif contre le VIH. Lors du procès à Lausanne, la justice suisse a considéré que cette pratique équivalait à un rapport non consenti.



Le quadragénaire a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour viol.



Des communautés en ligne



Le Huffington Post américain révèle que des groupes en ligne existent et encouragent les hommes à pratiquer le stealthing, en échangeant des techniques pour retirer discrètement le préservatif et revendiquant cela comme un droit masculin.