Le soutien-gorge qui dépiste le cancer du sein inventé par un étudiant mexicain

«Eva» est couleur rose Barbie, certes, mais il est surtout très sensible! Ce soutien-gorge inventé par Julian Rios Cantu, un étudiant de l’Institut de technologie et d’études supérieures de Monterrey au Mexique, est équipé de 200 capteurs et pourrait permettre d’améliorer le dépistage du cancer du sein.



Ce soutien-gorge, inventé par Julian et trois de ses amis, permet de mesurer la texture, la couleur et la température de la poitrine et de comparer leur évolution. L’avantage d’ «Eva» est sa facilité d’emploi: il suffit de le porter 60 à 90 minutes par semaine pour que les données soient collectées et envoyées, via une application, à l’utilisatrice et son médecin.



L’entreprise de Julian, Higia Technologies, a remporté 20 000 $ (environ 18 500 €) en remportant le prix du meilleur étudiant entrepreneur à l’international. Le concours organisé par l’association Entrepreneurs’ Organization (GSEA) se déroulait cette année à Francfort en Allemagne. Julian avait déjà remporté un concours pour les jeunes entrepreneurs au Mexique.



Cette invention a une importance toute particulière pour Julian qui a été personnellement impacté par la maladie. Atteinte du cancer du sein à deux reprise, sa mère a dû subir une masectomie après avoir frôlé la mort. Julian précise d’ailleurs que ce soutien-gorge serait une «chance pour les femmes d’avoir une vie plus longue».



Un concept qui doit encore faire ses preuves



Si Julian Rios Cantu a su remporter l’enthousiasme du jury des GSEA, ce n’est pas encore vrai avec le corps médical. Un tel dispositif, avant d’être adopté, fait l’objet de tests et doit surtout prouver son utilité. Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro santé, explique pourquoi il faut réfléchir à deux fois avant de faire un dépistage du cancer du sein par tous les moyens. «Le dépistage du cancer du sein n’est pas à prendre à la légère. Il s’agit d’un processus complexe qui réduit de 30% le risque de mourir d’un cancer du sein mais qui, malheureusement, délivre de nombreux faux positifs. Si une femme commence le dépistage à partir de 50 ans, au bout d’une dizaine d’années, il y a 1 risque sur 2 de surdiagnostic.»



Cette invention pourrait permettre de détecter plus tôt un cancer mais risque de passer à côté de tumeurs situées trop en profondeur.

Dr Damien Mascret, auteur du «Dico-guide de votre santé»



Pour le Dr Mascret, il est important de savoir «si le test apporte quelque chose d’utile en termes de survie et si les résultats sont fiables». Pour ça, il n’y a qu’un moyen: le soutien-gorge Eva doit passer par une série de tests qui décideront de son efficacité. «Cette invention pourrait permettre de détecter plus tôt un cancer mais risque de passer à côté de tumeurs situées trop en profondeur. Un autre danger serait celui de se croire à l’abri de la maladie grâce à ce seul examen. Nous avons déjà beaucoup de tests en médecine pour détecter le cancer du sein, il faut maintenant attendre de savoir si celui-ci est réellement utile et fiable».



source : lefigaro.fr