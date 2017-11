‘’Le secteur des télécommunications est en pleine expansion en Côte d’Ivoire » (PDG d’Orange)

Stéphane Richard, le Président directeur général (PDG) du groupe Orange a estimé, mercredi soir, à l’issue d’une audience avec le Vice-président Daniel Kablan Duncan que ‘’le secteur des télécommunications est en pleine expansion en Côte d’Ivoire ».M. Richard qui a fait ‘’ le point des activités du groupe » en Côte d’Ivoire au Vice-président ivoirien, a partagé avec M. Duncan ‘’un certain nombre de bonnes nouvelles pour de nouveaux investissements » dans le pays.



‘’Nous venons de procéder à la pose de la première pierre du nouveau siège d’Orange en Côte d’Ivoire. C’est un très beau projet qui va participer au rayonnement de la ville d’Abidjan. Demain nous irons, en compagnie du ministre Bruno Koné, à Yamoussoukro, pour inaugurer (…) une formation de haut niveau sur les métiers des données autour de la data », a-t-il confié à la presse, à sa sortie d’audience.



C’est le fruit d’un partenariat entre Orange et l’Institut national de polytechnique Houphouët-Boigny et l’Ecole polytechnique en France.



Au-delà de ce partenariat, a assuré M. Richard, ‘’Orange investit beaucoup en Côte d’Ivoire (…) et nous nous sommes réjouis mutuellement de ce que le secteur des TICs est en pleine expansion en Côte d’Ivoire et que Orange y contribue très activement et entend bien continuer à le faire dans l’avenir ».



Selon le PDG d’Orange, il y a une satisfaction affichée des autorités ivoiriennes de voir ‘’le groupe participer activement au développement du pays ».



‘’Les perspectives d’Orange Côte d’Ivoire continuent d’accroître dans ce pays par l’investissement que nous faisons. On est l’un des grands investisseurs de la Côte d’Ivoire qui commence par le déploiement des réseaux, la 4G, les fibres optiques, le mobile money », a-t-il indiqué.



Par ailleurs, M. Richard et son groupe nourrissent des projets ‘’pour monter plus haut dans la chaîne des valeurs des services financiers sur le mobile et sans doute à terme une banque de plein exercice », a-t-il conclu levant le voile sur les domaines de ‘’l’énergie, l’action en direction des Start Up et d’innovation dans lequel Orange est très présent et entend de faire encore plus dans le futur ».