Le sauna, une solution naturelle contre l'hypertension. Découvrez tous ses atouts santé

Pour diminuer sa pression artérielle sans médicament, et si on testait le sauna ? Des chercheurs finlandais ont démontré les effets bénéfiques d'une pratique régulière sur l'hypertension.



On pense généralement que sauna et hypertension ne font pas bon ménage. Une étude finlandaise publiée dans l'American Journal of Hypertension montre au contraire que la pratique du sauna réduit les risques d'hypertension. Cette étude a suivi plus de 1600 Finlandais originaires de la ville de Kuopio pendant 22 ans. Le constat est sans appel : les hommes qui allaient au sauna deux à trois fois par semaine réduisaient leur risque de 24% par rapport à ceux qui n'y allaient qu'une fois.



Et ceux qui le fréquentaient plus de quatre fois par semaine avaient un risque divisé par deux.

Les auteurs de l'étude avancent plusieurs hypothèse pour expliquer comment le sauna fait baisser la pression artérielle. Dans ce bain de chaleur sèche, la température corporelle grimpe de 2°C, entraînant une dilatation des vaisseaux, avec des effets bénéfiques sur la pression artérielle. L'effet relaxant de cette pratique contribue aussi à faire baisser la tension.



Le sauna : de multiples bienfaits pour la santé



- pour le coeur

Ces mêmes chercheurs avaient déjà prouvé que la pratique fréquente du sauna réduisait les risques de morts subites de 63%, la probabilité de mortalité par maladie cardio-vasculaire ou coronarienne diminuait de moitié.

- pour les poumons

Transpirer dans un sauna au moins deux fois par semaine diminue les risques d'infection comme la pneumonie de 30%. Cela limiterait aussi les risques d'asthme et de bronchite chronique.

- pour la tête

En plus de son effet relaxant indéniable, une étude a montré que la pratique du sauna permettait de diminuer les risques de démence.

- pour les articulations

Le sauna peut alléger les douleurs et améliorer la mobilité des articulations chez les personnes souffrant de rhumatismes.

- pour la peau

Des études ont montré que les personnes atteintes de psoriasis voyaient leur problème de peau s'améliorer grâce à cette pratique.



Attention aux contre-indications



Sa pratique est cependant contre-indiquée chez les personnes souffrant de maladies cardiaques non stabilisées, ayant un rétrécissement aortique, ou après un accident vasculaire cérébral. En cas de doute, mieux vaut consulter son médecin et éviter la pratique en solo.



