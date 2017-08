Le retour de Jean-Pierre Raffarin...comme chroniqueur sur France 2, un exemple à copier en Afrique !

Après Roselyne Bachelot, Jean-Louis Debré, ou plus récemment Julien Dray, Henri Guaino ou Raquel Garrido, c'est au tour de Jean-Pierre Raffarin de prendre le virage télévisuel. Retiré de la vie politique depuis fin juin, le Premier ministre de Jacques Chirac de 2002 à 2005 va devenir un des chroniqueurs de la nouvelle émission dominicale de Laurent Delahousse sur France 2.



L'homme des JT du week-end présentera en effet à partir du 10 septembre une émission de deux heures, «19H le dimanche». Laurent Delahousse s'entretiendra avec plusieurs invités «qui ont fait, ou feront l'actualité», a indiqué le groupe public. Parmi les autres chroniqueurs annoncés par la chaîne, on notera la présence des écrivains Christophe Ono-dit-Biot et Karine Thuil, de l'essayiste Caroline Fourest ou encore du journaliste Alain Duhamel.



Jean-Pierre Raffarin avait annoncé en juin qu'il quittait la politique, renonçant notamment à terminer son mandat de sénateur (LR). «Le moment est venu de me retirer de la vie politique élective, avait écrit Jean-Pierre Raffarin dans une tribune à La Nouvelle République. Je renonce aux trois ans de mandat qu'il me reste à accomplir au Sénat car le moment est pertinent. La jeune génération politique prend le pays en main et c'est heureux». L'ancien Premier ministre, connu pour ses formules médiatiques parfois alambiquées - les «raffarinades» - précisait alors qu'il allait créer Leaders for Peace, «une ONG internationale pour alerter contre les risques de guerre qui nous menacent».



