Le premier train de voyageurs flottant en construction à Seattle !

Aux États-Unis, Seattle est actuellement en plein chantier. La ville accueille déjà quatre des plus grands ponts flottants du monde. Aujourd’hui, elle construit le premier train de voyageurs flottant du monde. Présentation de ce projet fou.

L’agence de transport locale Sound Transit travaille à la construction du premier train de voyageurs flottant. Le projet devrait être achevé avec un pont flottant au-dessus du Lac Washington en 2023.



Ce projet fait partie d’un vaste plan – à 3,7 milliards de dollars – pour développer une ligne de voie ferrée pour relier Seattle à Bellevue, dans l’État de Washington. Le pont devra supporter deux paires de trains de 300 tonnes qui évolueront à 90 km/h. Le défi est de taille.



Sound Transit estime à 50 000 le nombre de passagers quotidiens. Si un incident venait à survenir sur le pont et que le train déraillait, celui-ci pourrait tomber du pont et couler à 60 mètres de fond. L’erreur n’est pas permise !



Une vingtaine de pontons seront reliés entre eux et ancrés au lit du lac avec des câbles d’acier pour assurer la flottabilité de la structure et stabiliser l’ensemble en cas de fortes vagues et/ou de vent fort.