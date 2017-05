Le pays le plus raciste au monde se trouve en Afrique (Enquête)

L’Algérie n’accueille aucun migrant (de la crise en Irak et en Syrie, NDLR) car les algériens craignent le « risque d’infiltration Africaine », à savoir que 91% des Algériens Arabes exigent l’expulsion immédiate des noirs du pays (qui ne représentent même pas 100,000 personnes).



61% voudraient bannir le judaïsme, 83% des individus interrogés aimeraient interdire le Christianisme . Plus de la moitié de ces personnes sont contre l’accueil de réfugiés, non pas à cause de la menace djihadiste dans le pays, mais bien à cause de l’origine ethnique des migrants.



95% des Algériens aimeraient interdire les visas aux immigrés Chinois. L’Algérie est le pays qui a le plus de crimes racistes routiers, soit plus plus de 60,000 blessés, et 21,000 morts sur la route en 2015 . Généralement les personnes percutées sont des Européens, des Noirs ou des Asiatiques.



L’étude en question a été si pertinente que les gouvernements occidentaux ont interdit sa publication et que tous les pays du Maghreb, à l’exception du Maroc, n’ont pas feuilleté les 130 pages d’études.