Le passeport singapourien le plus "puissant" au monde, le français quatrième

Un nouvel indice dévoilé cette semaine pour l'année 2017 montre que le passeport singapourien est celui qui donne accès au plus grand nombre de pays sans visa, mais le passeport français n'est cependant pas en reste.

Grâce à de nouvelles dispositions prises par le Paraguay, qui ne demande plus de visas aux ressortissants de Singapour, la ville-État détrône l'Allemagne de la dernière édition du Passport Index.



"Pour la première fois, un pays asiatique dispose du passeport le plus puissant au monde", note Philippe May, directeur du bureau singapourien d'Arton Capital qui a développé cet indice.



Et de préciser, "c'est un testament des relations inclusives de Singapour et de l'efficacité de sa politique extérieure."

Arton Capital est un consultant international basé au Canada, la firme s'est spécialisée dans les solutions pour résidents et les questions de citoyenneté.



En deuxième position se trouve l'Allemagne, le passeport allemand permettant de voyager dans 158 pays sans visa, suivi de la Suède et de la Corée du Sud ex aequo avec 157 pays.



La France n'arrive pas loin derrière avec l'accès à 156 pays sans visa, elle se classe à la quatrième place, à l'instar d'autres pays européens (le Danemark, la Finlande, l'Italie, l'Espagne, la Norvège et le Royaume-Uni) ainsi que le Japon.

On notera que les dix premières places du classement sont largement dominées par les pays européens.

Pour réaliser leur classement, les rédacteurs ont pris en compte 193 passeports de pays membres de l'ONU, mais aussi de six territoires (Taiwan, Macau, Hong Kong, Kosovo, les Territoires Palestiniens et le Vatican).



Le rapport classe comme voyage sans visa les destinations qui proposent un visa une fois arrivé dans le pays ou le territoire.



Un autre classement du même type, compilé par Henley & Partners, et paru cette année avait plébiscité le passeport allemand à la première place.

Top 10 des passeports les plus puissants selon le Passport Index :



1. 159 - Singapour

2. 158 - Allemagne

3. 157 - Suède, Corée du Sud

4. 156 - Danemark, Finlande, Italie, France, Espagne, Norvège, Japon, Royaume-Uni

5. 155 - Luxembourg, Suisse, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Portugal

6. 154 - Malaisie, Irlande, Canada, Etats-Unis

7. 153 - Australie, Grèce, Nouvelle-Zélande

8. 152 - Malte, République Tchèque, Islande

9. 150 - Hongrie

10. 149 - Slovénie, Slovaquie, Pologne, Lituanie, Lettonie



