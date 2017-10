Le nesting : pourquoi rester chez soi est devenu plus cool que sortir

Enroulé(e) dans un énorme plaid et blotti(e) dans le fond du canapé, une tisane à la main et un bon roman à portée de vue : voilà un samedi soir ressourçant. Le nesting (en anglais construction du nid), cette nouvelle tendance bien-être qui consiste à rester chez soi plutôt qu'à sortir, séduit de plus en plus de monde. Rien de bien compliqué, il s'agit de redécouvrir son cocon, s'y installer confortablement, se détendre, se déconnecter, prendre racine tout simplement, prendre le temps de perdre du temps. Dans une société pressée, à bout de souffle, axée sur le culte de la performance, prisonnière des échéances, soumise aux résultats et accro aux réseaux sociaux et à l'opinion des autres, le nesting apparaît comme l'un des meilleurs anti-stress. Une tendance se rapprochant assez du hygge, cet art-de-vivre danois (détente-câlin-cocooning) qui place la convivialité et le bien-être au centre de notre vie.



Etre pantouflard plutôt que fêtard



Dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Pais , le docteur Vicente Saavedra, de la clinique de médecine intégrale de Barcelone, explique ô combien "nos cellules et nos organes ont besoin de repos pour se régénérer. Chaque personne possède son propre point d'équilibre. Pour le rencontrer, il est essentiel de s'auto-connaître" et donc, de prendre le temps de se retrouver en restant chez soi, à distance du brouhaha quotidien.



Dans le salon par exemple, bercée par une lumière d'ambiance, l'odeur de bougies parfumées et une ambiance zen. Ou dans un bon bain moussant. Rien de tel pour détendre les muscles et s'évader. La décoration de votre chez vous joue un rôle important dans le développement de votre bien-être et certaines pièces sont porteuses de bonnes énergies. Privilégiez les couleurs claires, les endroits lumineux et cosy.



Le stress, maladie prisée des sociétés occidentales, est une réaction de l'organisme à un événement ou à une situation. Le corps sécrète alors une hormone stéroïde appelée cortisol, qui agit comme un neurotransmetteur dans notre cerveau et peut, si elle est sécrétée en excès, être à l'origine de problèmes de santé sérieux. Selon une étude publiée dans le British Journal of Occupational Therapy,de toutes les thérapies connues pour combattre la dépression et le stress, le repos serait la technique la plus efficace. En outre, passer du temps chez soi, auprès des siens, afin d'évacuer les tensions et se détacher des attentes extérieures, pourrait nous sauver.



"Nous arrêter au milieu de ce monde de fous, nous connecter à nous-même, à nos sentiments et nos pensées, afin d'observer dans quelle direction nous allons et réorienter notre vie correctement, est une nécessité humaine absolue pour avoir de bonnes relations, profiter des choses simples et gratuites que nous offre la vie", conclut le docteur Saavedra. De quoi revoir ses projets du week-end...