Le message poignant de Yodé et Siro à Michel et aux pro-Gbagbo en Côte-d’Ivoire: «N’ayez pas peur des armes…»

Mobilisation pour Gbagbo et Blé Goudé



« C’est réunion de sortie de prison de Gbagbo que vous tenez dans petite salle comme ça !? Quand je le dis, ce n’est pas qu’on est partisan mais s’il y a une chose que nous devons laisser à nos enfants, c’est la Côte d’Ivoire. Organisez une grande manifestation et vous allez voir tous ceux qui attendent la sortie de Gbagbo (de prison). C’est de Gbagbo que vous parlez dans un petit coin comme celui-là !



Michel (Gbagbo), si les gens ne veulent pas prendre les choses (les taureaux) par les cornes, il faut te lever ! La Côte d’Ivoire a besoin de tous ses enfants pour aller de l’avant. Il ne faut pas avoir peur des armes. Même si c’est au stade Houphouët-Boigny, il faut le faire. On est beaucoup qu’eux ! »



Tels sont les propos tenus, samedi au Baron de Yopougon, par Yodé et Siro, l’un après l’autre, à l’occasion du lancement de la caravane « Cpi, ça suffit !!! », initiée par le Cojep, le parti politique de Charles Blé Goudé, dirigé par Dr Nogbou Hyacinthe. Le duo de choc de la musique Zouglou exprimait ainsi son désarroi face à la désunion qui règne dans le camp de l’ex-président ivoirien, embastillé à la Cpi depuis novembre 2011. Les enfants terribles du Zouglou comme on les appelle, on se souvient, avaient pris une part active à la campagne présidentielle de Laurent Gbagbo en 2010. En guise de reconnaissance, Yodé et Siro qui ont aussi connu l’exil au début de l’ère Ouattara, ont rendu visite courant 2016 à Laurent Gbagbo et à Blé Goudé dans le bagne de Scheveningen aux Pays-Bas.



