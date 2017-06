Le mensonge d'Alassane Ouattara sur l'accord de Paris lors de sa conférence de presse avec Emmanuel Macron

L’Accord de Paris sur le climat à l’issue de la conférence COP 21 vise à limiter le réchauffement climatique planétaire à l’origine des vagues de chaleur, des sécheresses, et des inondations, qui créent, ces derniers mois, de nombreux dégâts en Côte d’Ivoire. Cet Accord est juridiquement contraignant pour tous ceux qui le ratifient, bien qu’il soit juste et différencié. Il reconnait une responsabilité partagée mais différenciée des Etats, en fonction de leurs capacités respectives, des contextes nationaux différents et surtout de leur niveau de développement, s’inscrivant dans un développement durable. Cet Accord invite les gouvernants du monde à tenir compte de ce qu’ils soutirent à la nature, dans le cadre de leurs choix politique, en vue du développement économique, industriel, de leurs pays respectifs.



L’on ne peut donc prétendre que la Côte d’Ivoire est un pays émergeant, lorsque l’environnement est sacrifié au détriment d’intérêts particuliers. Il nous faut seulement opposer au langage démagogique d’Alassane Ouattara des faits, pour mieux saisir l’incompatibilité entre son discours délivré, lors de sa conférence de presse avec le président français Emmanuel Macron, et sa politique environnementale. Dans la ville de San Pedro en Côte d’Ivoire, nous pouvons constater dans la carrière située sur la plage du village de Digbeu, les mouvements incessants de nombreux camions transportant chaque jour du sable fin dont se servent en général, les classes bourgeoises, pour se construire des châteaux ou des hôtels, créant, paradoxalement, les conditions d’une inondation imminente de la ville par la mer.



Cette politique environnementale contraire aux Accords de Paris menace aujourd’hui de nombreuses villes côtières telles que celles de San Pedro et d’Abidjan, qui compte effectivement plus de cinq millions d’habitants. A cette triste situation s’ajoute celle du Mont Peko où la réserve naturelle mondiale a été occupée par des civils armés acquis à la cause de ce dernier. Il a refusé toute solution politique pacifique du contentieux électoral qui l’oppose, jusqu’à ce jour, au président Laurent Gbagbo, otage de la France de Sarkosy, emprisonné à la Haye. Il est donc opportun d’attirer l’attention du président français, nouvellement élu, sur la face cachée des dirigeants politiques africains, partisans de la Françafrique, dont le comportement est cause de la forte immigration des populations africaines et du terrorisme latent.



Ces gouvernants sont des élèves de la droite française opposée à tout renouveau du visage politique traditionnel, or nos nations sont appelées à relever les nouveaux défis auxquels est confronté notre monde devenu un village global. Il ne suffit pas de ratifier des Accords, il nous faut les observer, dans l’intention de préserver la sécurité de nos populations et leur bien-être, puisqu’ils sont avant tout juridiquement contraignants.



Isaac Pierre BANGORET (Écrivain)