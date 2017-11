Le jour du seigneur : Soyez une solution et non un problème

Avez-vous déjà remarqué, lors d’un problème, la rapidité que nous avons à chercher un coupable ?Quand Adam et Ève ont mangé du fruit défendu et que le Seigneur est venu leur rendre visite, le premier réflexe d’Adam a été d’accuser son épouse. Une des premières conséquences de la chute est l’accusation, trouver un coupable pour se dédouaner. Les victimes, ceux qui ont été mis au banc des accusés sont légions.Regardez aux possibilités que le Seigneur vous accorde pour aller de l’avant.Soyez une solution et non un problème de plus, soyez une lumière d’espoir et non une fumée noire, un roc et non un sable mouvant.La Bible dit : "Mieux vaut la fin d’une chose que son commencement." Ecclésiastes 7.8 Quand bien même le début serait affligeant, décide d’honorer plutôt que de mépriser. Malgré le faible commencement, regarde l’autre avec l’espoir d’un meilleur lendemain.L’apôtre Pierre, avant d’être une colonne de l’église primitive était Simon un simple pécheur très emporté ; Paul le fondateur d’église avait commencé par être un destructeur ; Jean, surnommé Marc, avait abandonné avant d’écrire l’Évangile qui porte son nom.Qu’au plus profond de votre pensée soit inscrit en lettre d’or que Dieu vous a créé pour être une réponse et non une question ; une plus-value et pas une moins-value ; une bénédiction et non une malédiction ; une solution et non un problème.Ne cherchez pas le coupable de votre situation actuelle mais regardez devant vous, regardez aux possibilités que le Seigneur vous accorde pour aller de l’avant, pour saisir la vie à laquelle Il vous appelle. Votre monde, votre famille, soupire afin que vous leur ouvriez les portes des trésors enfouis en vous.Seigneur je ne veux pas passer ma vie à être négatif mais croire au meilleur par la foi.top chrétien, la suite cliquez ici